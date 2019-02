Annuncio

Siamo ormai nel pieno della nuova edizione di Amici: tra qualche settimana, infatti, inizierà la fase serale. Tre allievi sono già riusciti a conquistare la tanto agognata felpa verde. Si tratta di due ballerini di danza classica, Rafael e Vincenzo, e della cantante Tish.

Le lezioni intanto vanno avanti, e ieri ce n'è stata una del tutto speciale tenuta da Elettra Lamborghini, invitata da Rudy Zerbi. In realtà non è stata una vera e propria lezione, ma un racconto della sua esperienza personale ed un confronto con i ragazzi sulle difficoltà legate alla scalata verso il successo e sulla grande volontà che bisogna avere per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ricordiamo che questa non è la prima volta in cui al talent-show approda un ospite d'eccezione per parlare della sua carriera e tenere delle lezioni: ad esempio, nel corso della dodicesima edizione di Amici i concorrenti ebbero come insegnante d'eccezione Roberto Vecchioni, mentre quest'anno è stato Alfonso Signorini a parlare di sue due grandi passioni, la musica classica e l'Opera.

Una lezione speciale con Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, durante l'incontro avuto con gli allievi di Amici 18 si è raccontata e ha risposto alle domande dei ragazzi. Innanzitutto ha evidenziato che nella vita "porte in faccia arriveranno a tutti", aggiungendo che nemmeno il suo percorso verso la popolarità è stato facile. Nonostante ciò, è necessario andare sempre avanti, superando momenti di sconforto e indecisioni.

Miguel ha chiesto alla cantante bolognese come ha fatto a rialzarsi nei momenti di crisi. L'interprete di "Pem Pem" gli ha risposto che bisogna essere testardi e, soprattutto, continuare ad impegnarsi in ciò che si sa fare meglio con convinzione: "L'importante è dire voglio arrivare là", ha concluso.

Tra gli allievi che hanno seguito con maggior interesse le parole di Elettra Lamborghini c'è stato il cantante Alessandro Casillo, atteso nei prossimi giorni da una delicata sfida, poiché è arrivato ultimo durante la puntata del sabato. Il giovane è rimasto particolarmente colpito dalle affermazioni della 24enne bolognese sull'importanza di non modificare mai il proprio essere, rimanendo sempre se stessi.

Indubbiamente la bella ereditiera non ha mai rinunciato alla passione per la musica, e grazie alla sua caparbietà è riuscita a scalare le classifiche di vendita con il singolo "Pem Pem". Al termine della chiacchierata con gli allievi di Amici 18, Elettra Lamborghini si è scattata qualche selfie con loro e si è concessa qualche passo di twerking soprattutto con il ballerino Mowgly prima di salute e fare gli auguri a tutti i giovani concorrenti del talent-show.