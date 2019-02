Annuncio

Annuncio

Il Paradiso delle Signore è pronto a stupire con le anticipazioni delle puntate in onda dal 18 al 22 febbraio. Centrale la decisione di Clelia, che mediterà di andarsene per sempre. Intanto Vittorio nutrirà dei dubbi in merito alla sorellastra, nonostante faccia una rivelazione importante alle Veneri. Marta e Vittorio invece porteranno a galla un segreto inquietante celato nel passato di Lisa, cosa nasconde la misteriosa donna? A dare ancora più verve alle puntate, gli intricati triangoli amorosi e in particolare quello composto da Umberto, Andreina e Adelaide, in cui la gelosia farà da padrone.

Il Paradiso delle Signore: il segreto di Lisa

Nelle puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana, vedremo Vittorio dubitare della verità in merito alla sua sorellastra.

Annuncio

Adelaide intanto mostrerà una grande gelosia nei confronti di Umberto, assillato dalla presenza ingombrante di Andreina. Tra le due donne ci sarà molto presto un duro confronto, che non porterà nulla di buono. Inoltre Nicoletta e il dottor Cesare si troveranno vicini in seguito ad un problema che si presenterà al negozio. Attenzione a Lisa, che nasconde uno scheletro nell'armadio. Il suo segreto verrà scoperto da Marta e Vittorio, decisi a smascherar la misteriosa donna. Nicoletta, incinta e non certo felice per quanto successo, si accorgerà dell'interesse di Cesare, ma non farà alcun passo verso di lui, certa di venire respinta qualora venisse a conoscenza della sua gravidanza. Buone notizie per Federico, che verrà contattato da una testata giornalistica per un lavoro.

Annuncio

Un San Valentino complicato al Paradiso delle Signore

Anche al Paradiso delle Signore fervono i preparativi per festeggiare San Valentino. Roberta vuole dimostrare a Federico il suo amore con un bel regalo, mentre Antonio ed Elena potrebbero avere una seconda possibilità grazie allo zampino di Tina. Le anticipazioni continuano con l'arrivo di Conti a Milano, deciso a rivelare a Vittorio la realtà dei fatti su Lisa: non è altro che una truffatrice. Nicoletta dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e con l'eterna indecisione tra Riccardo e Cesare. Entrambi le faranno un dono a San Valentino. Nel frattempo, Ludovica continua a mettere zizzania tra Antonio ed Elena. Colpo di scena alla Veneri: Vittorio svela che Lisa è sua sorella.

Annuncio

Le anticipazioni del Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 febbraio terminano con la decisione di Clelia di lasciare Milano. Infine Elena si farà coraggio recandosi al circolo per sapere cosa ci sua tra Ludovica e Antonio.