Nuovo appuntamento con lo speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. La puntata di oggi, molto probabilmente, inizierà con l’esame a Vincenzo che gli consentirà, in caso di esito positivo, l’accesso diretto al serale. Al momento l’unico ad avervi già acceduto è il ballerino Rafael.

Settimana scorsa la squadra Atene ha perso la sfida ed essendo Miguel l’allievo ad aver preso la media di voti più bassa, si è ritrovato in sfida diretta. Per conservare il suo banco ha dovuto sfidare la ballerina Emma. Durante la settimana, in uno scontro giudicato da giudice esterno Emanuel Lo, Miguel è riuscito a portarsi a casa la tanto voluta vittoria.

Per quanto riguarda la sfida degli inediti questa settimana salta, questo perché è stata introdotto una grande novità, ovvero la gara di coreografie.

Lunedì scorso sull’app Tim Vision, sono stati resi disponibili due video che proponevano delle coreografie eseguite da i due nuovi allievi della scuola Federico e Umberto. I video sono stati disponibili per 24 ore sulla suddetta app e quello con più visualizzazioni guadagnerà il punto Tim nella gara. Il giudizio finale comprende anche la votazione dei professori e di un giudice esterno.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla puntata di oggi, seguite il racconto dalle 14.10 su Blasting News.