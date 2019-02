Annuncio

Nel corso dell'ultima registrazione avvenuta a Uomini e donne, Maria De Filippi ha presentato la nuova tronista Angela Nasti, sorella della famosa influencer Chiara Nasti che l'hanno scorso partecipò all'Isola dei Famosi. La ragazza abbandonò il reality solo dopo pochi giorni per via della mancanza del fidanzato. Fino a quì tutto bene, se non fosse per il fatto che la fashion blogger alcuni mesi fa aveva parlato in maniera non proprio carina del talk show di Canale 5 e adesso la sorella si ritrova ad essere la tronista.

Per questa ragione non sono mancate le critiche sui social da parte dei seguaci del programma.

Angela Nasti attaccata sui social

Il popolo del web non ha preso per niente bene il fatto che Chiara, poco tempo fa, avesse parlato male di Uomini e Donne e adesso invece a sedere sul trono sia proprio la sorella Angela.

Alcuni mesi fa infatti, Chiara rilasciò un'intervista al blog Fanpage e alla domanda del giornalista 'parteciperesti mai a Uomini e Donne?', lei rispose dicendo che era fidanzata e che l'amore è una cosa autentica che non va di certo cercato in un contesto televisivo.

Le critiche nei confronti di Angela si sono dunque scatenate, tanto da portare la stessa Chiara ad intervenire sui social per placare tutte le accuse. L'influencer ha infatti risposto ai commenti dicendo: 'Cosa dovrei fare? è mia sorella e non posso limitarla. Voi volete vedere il marcio anche dove non c'è'.

Uomini e Donne, Angela Nasti parla della sorella nel video di presentazione

Come anticipato sopra, nell'ultima registrazione di Uomini e Donne tenutasi ieri, è stata presentata la nuova tronista Angela Nasti. All'interno del classico video di presentazione, la ragazza ha rivelato di sognare di vivere una bella storia d'amore all'interno del programma, senza secondi fini.

Angela ha parlato anche del suo tipo di uomo ideale, descrivendolo come un ragazzo che non deve mai smettere di corteggiare la sua donna ed avere attenzioni per lei. Tra le sue ex storie d'amore compare il nome di Mattia Marciano, corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne.

Inoltre, la donna ha rivelato di aver avuto soltanto una storia importante che è poi finita perché lei non si sentiva più al centro del mondo per il suo compagno. La nuova tronista di Uomini e Donne ha parlato anche della sorella Chiara, che per lei rappresenta un punto di riferimento. Tra le due c'è un rapporto molto forte, anche se gli scontri non mancano.