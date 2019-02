Annuncio

La scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne, è ormai alle porte: nella registrazione effettuata lo scorso 26 gennaio, infatti, il ragazzo ha annunciato di essere ormai giunto al termine del suo percorso all'interno del dating show e di essere pronto a fare il nome della ragazza che continuerà a frequentare anche quando i riflettori televisivi saranno spenti. Da tempo, Lorenzo ha limitato il campo a due sole ragazze per le quali sembra nutrire grande interesse: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia.

Nonostante i caratteri diversi, entrambe sono riuscite ad attirare la sua attenzione e a sopportare i continui voltafaccia di Lorenzo, che in esterna ha ripetutamente baciato prima l'una e poi l'altra.

Uomini e donne anticipazioni: baci con Claudia e Giulia

La registrazione del 26 gennaio è stata l'ultima effettuata in studio da Lorenzo Riccardi. In essa, il tronista ha incontrato Claudia in esterna: lei si è presentata vestita in maniera provocante, spiegando di avere appena incontrato Ivan Gonzalez per una lezione di ballo. Visibilmente geloso, Lorenzo si è poi prestato ad una scena inaspettata, mostrando degli addominali e dichiarando più volte di essere attratto dalla bella laziale. Alla fine, non poteva mancare l'ennesimo bacio appassionato tra la coppia. Ma tale gesto romantico si è ripetuto anche durante l'esterna con Giulia. La coppia si è infatti incontrata nello studio al buio, guardando alcune immagini dei più bei momenti trascorsi insieme. Come da copione, è scattato un nuovo bacio, che conferma la forte indecisione del tronista.

In studio si è parlato molto della mancata reazione delle due corteggiatrici alla vista dei baci ed entrambe, anche se per ragioni differenti, hanno precisato di non volersi tirare indietro a pochi passi dalla scelta. Nel corso della registrazione, Claudia ha più volte lanciato degli sguardi al nuovo tronista Andrea, arrivando persino a proporre di ballare insieme a lui.

Gossip Uomini e donne: la scelta è imminente

Lorenzo Riccardi era assente nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne del 31 gennaio (durante la quale è stata presentata la nuova tronista Angela Nasti). Come da lui dichiarato in precedenza, la scelta è ormai imminente, al punto che potrebbe essere già avvenuta nei giorni scorsi. In questo caso, però, non verrà ufficializzata alcuna anticipazione ufficiale e scopriremo la decisione del tronista soltanto nello speciale di Uomini e donne che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5. La data dedicata a Riccardi dovrebbe essere il 22 febbraio, ovvero la settimana successiva a Teresa Langella.

Ma chi sarà al fortunata? Come prevede il regolamento del programma, nessuno dei tre interessati potrà svelare qualche informazione in tal senso, evitando qualsiasi spoiler sui social network. Claudia Dionigi sta mantenendo il silenzio da diversi giorni nel suo profilo Instagram mentre Giulia Cavaglia ha recentemente postato una Instagram Stories, esprimendo la sua vena di romanticismo. Citando una canzone di Emis Killa, la corteggiatrice ha scritto: "Sei solo tu quello che ho", frase che potrebbe essere dedicata proprio a Lorenzo Riccardi.