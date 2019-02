Annuncio

Arrivano ancora buone notizie per i telespettatori di Una vita e Il Segreto nella giornata del martedì. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, infatti, le due telenovelas oggi andranno in onda per ben due volte: la prima di pomeriggio, su Canale 5, mentre la seconda nella serata di Rete 4. Ad aprire la programmazione di oggi 19 febbraio saranno le vicende de Il Segreto, che andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa e si concluderà alle ore 22:30. Successivamente sarà la volta di Una Vita, che avrà inizio alle ore 22:30 e proseguirà fino alle 23:30 circa. Segnaliamo, invece, che la guida tv di Mediaset al momento non riporta la presenza dei due programmi nella prima serata di martedì 26 febbraio e che, dunque, essi potrebbero essere sospesi a partire dalla prossima settimana.

Le due puntate serali odierne concederanno ampio spazio ai problemi di Elsa, con una terribile scoperta riguardante Antolina. Anche Blanca dovrà fare i conti con una triste realtà sul suo matrimonio.

Il Segreto anticipazioni: Elsa scopre l'inganno

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata serale di oggi 19 febbraio si concentrano sulla decisione di Elsa di restare a Puente Viejo. Dopo avere scoperto che il padre è ancora vivo ed essersi sentita male, la giovane deciderà di ascoltare il consiglio di Consuelo e prendersi del tempo prima della partenza. L'accaduto le permetterà di aprire gli occhi una volta per tutte, rendendosi conto di essere stata ingannata da Antolina. Nel frattempo Raimundo riuscirà finalmente a trovare Donna Francisca mentre Mauricio apprenderà che Saul non è morto come tutti avevano sempre pensato.

Su richiesta di Julieta e Fè, il capomastro deciderà di mantenere il segreto su questa incredibile scoperta. Adela continuerà ad essere molto spaventata e il suo comportamento turberà ulteriormente Carmelo, convinto che la moglie sia ancora in pericolo. Anche Severo sarà preoccupato per le sorti dell'amica e chiederà a Meliton di agire rapidamente per evitare che possa accadere il peggio.

Una Vita anticipazioni: Blanca pensa ancora a Diego

Passando alle anticipazioni di Una Vita relative alla puntata in onda stasera su Rete 4, Antonito si troverà coinvolto nella truffa ordita da Belarmino. Dopo avere ricevuto due biglietti di sola andata per l'Italia, il figlio di Ramon aprirà la valigetta che gli è stata consegnata e si renderà conto che al suo interno non c'è del denaro ma dei semplici fogli di carta.

Successivamente, il fidanzato di Lolita verrà arrestato da Mendez davanti a tutto il quartiere in seguito alla denuncia da parte del Municipio. Blanca continuerà a vivere dei momenti di tristezza e si sfogherà con Leonor, alla quale rivelerà di continuare a pensare a Diego. Allo stesso tempo Samuel parlerà a Liberto del suo rapporto con la moglie e ammetterà che le cose non stanno andando come lui pensava. Olga preparerà una torta per tutta la famiglia e Ursula sospetterà che al suo interno possa essere stato nascosto del veleno per Blanca. Nonostante ciò, la terribile donna deciderà comunque di allontanarsi da Acacias 38 per recarsi da Padre Octavio insieme a Samuel. Elvira tenterà nuovamente di sedurre Simon ma il suo progetto non andrà a buon fine. Vedendo la figlia di nuovo in lacrime, Arturo penserà ad un modo per evitare che ciò si ripeta ancora.