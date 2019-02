Annuncio

Non c'è pace per la programmazione dell'Isola dei Famosi 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio, che in queste prime settimane di messa in onda ha registrato ascolti ben al di sotto delle aspettative.

Questa sera, pur essendo giovedì, il reality non verrà trasmesso per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, e intanto sarebbe in arrivo un nuovo cambio di programmazione per il programma che dovrebbe slittare al mercoledì.

Nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi

Sebbene in un primo momento sembrava che l'Isola dei Famosi dovesse essere confermata anche durante la settimana del Festival di Sanremo, alla fine in casa Mediaset hanno scelto di evitare questa sfida proibitiva che con molta probabilità avrebbe ridotto all'osso il reality show, già in forte crisi di ascolti.

La prossima puntata della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, infatti, verrà trasmessa domenica 10 febbraio su Canale 5, ma questa non sarà la sua collocazione definitiva, poiché dal 17 febbraio ci sarà una nuova fiction ad occupare il prime-time della rete ammiraglia.

Stando alle anticipazioni riportate da Trash Italiano, pare che dalla settimana successiva l'Isola dei Famosi sia destinata a spostarsi al mercoledì, dunque il quinto appuntamento andrebbe in onda il 13 febbraio. Tuttavia, anche in questo caso potrebbe non trattarsi di una collocazione definitiva, perché dal 20 febbraio dovrebbe debuttare il nuovo programma di Barbara D'Urso dal titolo "Live-Non è la D'Urso".

Anche Adriano Celentano fa flop di ascolti su Canale 5

Va detto che questo, in generale, non è proprio un periodo fortunato per le trasmissioni in onda in prime-time sulle reti Mediaset.

Infatti l'Isola dei Famosi non è l'unica che sta registrando ascolti ben al di sotto delle aspettative, giacché anche il nuovo show "Adrian", con protagonista Adriano Celentano, non se la sta cavando affatto meglio.

Addirittura, la scorsa settimana, lo spettacolo del "molleggiato" è crollato sotto il muro dei 2 milioni di spettatori in prime-time, fermandosi ad uno share di poco inferiore all'8%. Numeri decisamente negativi per la prima serata di Canale 5, mentre proprio ieri è arrivata la notizia dello stop di due settimane per "Adrian" che non verrà trasmesso per motivi di salute del cantante che, essendosi ammalato, non potrebbe seguire in prima persona lo spettacolo che precede la messa in onda del cartone animato in Tv.