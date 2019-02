Annuncio

Annuncio

La seconda diretta del Festival della Canzone Italiana ha riacceso la querelle mediatica che vede il direttore artistico dell'evento, Claudio Baglioni, contro la politica sull'immigrazione controllata adottata dal Governo giallo-verde. Nello specifico, in apertura della seconda serata di Sanremo 2019, il cantante ha esibito uno dei suoi brani di maggior successo, dal titolo Noi no, che sarebbe un inno all'anticonformismo e alla libertà di pensiero. Da parte di Matteo Salvini non è più giunto alcun attacco mediatico, da quando, in occasione di una conferenza-stampa di presentazione del Festival, il direttore artistico dell'evento aveva definito "una farsa" la condotta politica assunta dal Governo vigente, per cui i 47 migranti che erano a bordo della nave Sea Watch erano rimasti bloccati nelle acque del Mediterraneo.

Annuncio

Sanremo e la presunta provocazione di Baglioni sul palco della seconda diretta

Nella serata tra il 6 e il 7 febbraio, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta del Festival di Sanremo 2019, sul conto della quale è trapelata online la voce secondo cui Claudio Baglioni avrebbe lanciato una nuova provocazione indirizzata ai suoi haters o comunque a chi si rifiuta di perdonargli di aver criticato la politica adottata dal Governo Lega-M5S in materia di immigrazione. Nello specifico, Baglioni ha intonato la canzone Noi no, in apertura del secondo appuntamento televisivo dell'evento musicale più discusso delle ultime ore. L'esibizione inscenata dal direttore artistico ha visto dei ballerini in uniformi nere esibirsi con in mano una rosa bianca, sulle note di Noi no, il brano che Baglioni avrebbe esibito per dirsi dalla parte della libertà di pensiero.

Annuncio

A inizio serata, il cantante ha ribadito che il suo intento è quello di portare dell'armonia sul palco del Teatro Ariston, in barba ad ogni tipo di critica mossa dai giornalisti.

Matteo Salvini snobba Sanremo

Nel corso degli ultimi giorni, il ministro dell'interno non ha rilasciato alcuna dichiarazione che fosse direttamente destinata a Claudio Baglioni e alla sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana. Nella serata di martedì 5 febbraio, in concomitanza con la messa in onda della prima diretta di Sanremo 2019, il ministro dell'interno ha postato un video che lo immortala mentre canta Albachiara, e nella cui descrizione il Vicepremier ha riportato l'hashtag Sanremo: ''Un ministro che canta Albachiara? Scandalo! Per Sanremo però non sono pronto, lo ammetto! Buona serata Amici, vi voglio bene.

Annuncio

☺️'', ha riportato per iscritto su Facebook Matteo Salvini.