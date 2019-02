Annuncio

Annuncio

Questa sera andrà in onda in prima visione TV, la fiction con Beppe Fiorello e Sara Zanise (nei panni rispettivamente di Marco e Carla), sulla storia di un operaio di una fabbrica che produce materiale informatico dal titolo Il mondo sulle spalle. È la storia di una decisione di svolta presa da un operaio e i suoi colleghi per evitare di perdere il lavoro. La multinazionale per cui lavorano, nonostante il fatturato sia eccellente, decide infatti di chiudere la fabbrica e Marco ed i suoi compagni per evitare di restare in mezzo ad una strada decidono di accettare un grosso ordine e occuparsi loro stessi della gestione dell'attività. La fiction è disponibile anche in streaming e in replica.

Il mondo sulle spalle, fiction con Beppe Fiorello

Beppe Fiorello, interpreta Marco, che nella vera storia biografica della fiction si chiama Enzo Muscia, un uomo che sta per diventare padre e si ritrova a dover prendere decisioni importanti.

Annuncio

Così, ad un certo punto, si scopre che il bambino ha bisogno di cure, perché soffre di una malformazione, ma non è il solo problema che la coppia dovrà risolvere. Lui delude la moglie perché prende una decisione che li riguarda senza coinvolgerla, per salvare se stesso e gli operai dalla disoccupazione.

L'azienda rilevata da Marco ed i suoi amici decide di partecipare ad un appalto per ottenere un grosso ordine dall'America, così comincia a comporsi il sogno di questo gruppo unito e intraprendente. Solo che per poter realizzare questo sogno, e per ottenere un mutuo, Marco deve mettere un'ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo richiesto e lo fa senza dirlo alla moglie. Carla scoperta la cosa entra in conflitto con il marito, proprio per questa ragione, la coppia vive un momento di grande tensione ed una profonda crisi coniugale.

Annuncio

Replica su RAI play fiction

La fiction potrà essere seguita come di consueto, anche in streaming, usando un Tablet, un PC o uno smartphone, oltre che in replica in un successivo momento. Basta registrarsi al sito Rai Play, cliccando sull'apposito link e compilando l'apposito form e una volta completata la registrazione cliccare la mail di conferma di avvenuta registrazione. I programmi Rai possono essere rivisti in replica, anche salvandoli tra i preferiti del sito Rai Play per visionarli quando si preferisce. Inoltre, esiste una specifica applicazione scaricabile su dispositivi e guardare i programmi da Tablet o smartphone.