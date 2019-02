Annuncio

La scelta di Lorenzo Riccardi si avvicina anche se il percorso finale del tronista di Uomini e donne potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. Nell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, Lorenzo è sembrato ancora abbastanza confuso tra le sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, al punto da avere ammesso di non essere ancora in grado di fare il nome di colei che diventerà la scelta. E, stando alle recenti anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, pare che neppure il weekend trascorso in villa con le due ragazze possa essergli stato d'aiuto. Il tronista, in tale circostanza, avrebbe litigato con una delle due ragazze e sarebbe stato tanto furioso da abbandonare la splendida location prima del termine pattuito.

La corteggiatrice causa di questo litigio sarebbe stata Claudia Dionigi anche se le ragioni di tale diverbio ancora non sono state rese note. Gli accordi con la redazione del dating show, infatti, prevedono che nessuno dei protagonisti della scelta possa rilasciare delle anticipazioni sia attraverso interviste che nei social network.

Uomini e donne anticipazioni: un weekend complicato per Lorenzo

Secondo quando rivelano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Lorenzo Riccardi ha cominciato la registrazione in villa lo scorso giovedì. Il giorno di partenza di questa ultima lunga esterna sarebbe stato modificato all'ultimo momento per permettere alla redazione di occuparsi della scelta di Teresa Langella, in programma proprio oggi 11 febbraio.

Il weekend in villa, che il tronista avrebbe dovuto trascorrere con Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, avrebbe potuto essere l'ultima occasione per eliminare gli ultimi dubbi tra le due ragazze. Lorenzo, infatti, non ha mai nascosto di tenere molto ad entrambe, nonostante il loro carattere molto diverso. Ma qualcosa sarebbe andato storto in questi ultimi giorni, tanto che Riccardi avrebbe abbandonato l'elegante location prima del tempo in seguito ad un diverbio (pare) con la Dionigi. Non a caso, come riporta il portale Isa & Chia, il simpatico protagonista di Uomini e donne è stato avvistato successivamente all'interno di un locale di Milano mentre chiacchierava con un amico.

Il silenzio di Claudia e Giulia

È grande la curiosità dei fan di Uomini e donne, ansiosi di scoprire se alla fine Lorenzo sceglierà Claudia o Giulia, le due corteggiatrici che ha deciso di portare al weekend in villa.

Lo scopo di tale ultima esterna è quello di cancellare gli ultimi dubbi mentre la scelta vera e propria verrà effettuata solo in seguito, alla presenza delle rispettive famiglie. Al momento i protagonisti di questa vicenda continuano a mantenere l'assoluto riserbo, al punto che per vedere gli ultimi post pubblicati da Claudia e Giulia dobbiamo andare ad inizio febbraio e fine gennaio. In particolare, non sfugge ai telespettatori più attenti la dichiarazione della Cavaglia del 30 gennaio nella quale scriveva "scaccomatto". Si riferiva proprio alla sua rivale in amore? Per sapere gli esiti della scelta dovremo attendere il prossimo venerdì 22 febbraio. Prima di allora, il 15 dello stesso mese, sarà lo speciale dedicato a Teresa Langella ad informarci della sua decisione riguardante Antonio Moriconi o Andrea Dal Corso.