Lunedì 11 febbraio, alle 23.15, in seconda serata, andrà in onda su Rai3 la terza puntata di Lessico Amoroso, il nuovo programma di Massimo Recalcati. In questa puntata ci saranno, come ospiti del famoso psicoanalista, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e la poetessa e scrittrice Mariangela Gualtieri.

Jovanotti ha rilasciato un'intervista a Lessico Amoroso nella quale racconta la sua esperienza con la paternità e le gioie e i dolori di avere dei figli. Mariangela Gualtieri, invece, sarà presente con una lettura del brano di poesia intitolato 'Bambina mia', ovvia ode ai figli per rafforzare il tema della serata.

Lessico Amoroso, le anticipazioni della puntata dell'11 febbraio

Dopo le prime due puntate incentrate, rispettivamente, sull'incontro amoroso e sul desiderio, la terza puntata sarà la naturale 'conseguenza' delle prime due: sarà incentrata sui figli, momento nel quale la coppia si apre (da un mondo di due persone singole diventa almeno un mondo di tre persone) e cambia per sempre.

Il tema, come al solito, non sarà approfondito solo con testimonianze dirette o con gli ospiti, ma anche attraverso altri media. Nello specifico ci saranno le immagini, in apertura, di Tree of Life, film di Terrence Malick del 2011 con il quale Massimo Recalcati farà partire il suo monologo sulla trasformazione che i figli operano in una coppia.

La nascita dei figli, infatti, mina gli equilibri che si sono venuti a creare nel tempo, oltre al fatto che l'essere genitori può raffreddare o spegnere il desiderio, rischiando di creare gravi problemi all'interno di una coppia. Recalcati, poi, analizzerà lo sviluppo della coppia secondo le visioni di Freud prima e di Lacan poi.

Forse i figli possono davvero trasformare una coppia

Il vero punto focale di tutta la puntata è la trasformazione della coppia dopo aver avuto dei figli.

Il tutto dipende anche da come questa coppia si è formata e dal perché ha scelto di fare dei figli. Se una coppia è nata dall'amore, dal desiderio e dallo stare insieme, ossia da basi che esulano dal semplice desiderio familiare, spesso e volentieri un figlio è un'ottima opportunità per cementare la coppia senza danneggiarli (in una situazione normale).

Spesso, invece, quando una coppia nasce con il preciso ed esclusivo obiettivo di mettere in piedi una famiglia, la nascita di un figlio rischia di spegnere tutto l'amore e il desiderio dei due, poiché l'obiettivo è stato raggiunto, avere un figlio, e quindi non è più necessario nient'altro.