Annuncio

Annuncio

La canzone "Abbi Cura di Me" di Simone Cristicchi sarebbe un plagio. La musica della canzone del cantante sanremese presentata al Festival avrebbe una somiglianza eccessiva con la colonna sonora del film "Risvegli". In conferenza stampa, il direttore artistico Claudio Baglioni ha smorzato le polemiche: 'Non tocca a noi decidere'.

Presunto plagio per 'Abbi cura di me' di Simone Cristicchi

Una canzone definita 'poesia' da alcuni e 'preghiera laica' da altri, sicuramente protagonista sui social e in grado di infiammare gli animi di youtuber e appassionati di musica.

Dopo sei lunghi anni di silenzio, Simone Cristicchi torna a Sanremo con una canzone essenziale e poetica, ma con una parte strumentale che ha suscitato alcune ipotesi di plagio.

Annuncio

"Qualcosa mi suonava familiare... solo la parte strumentale della canzone": è questo l'incipit del messaggio che Ciro Caravano, uno dei "Neri per Caso" affida al suo profilo Facebook, tra un dubbio nascosto e una perplessità manifesta.

Secondo il cantante napoletano, la canzone "Abbi cura di me" che Simone Cristicchi ha presentato a Sanremo assomiglierebbe fin troppo alla colonna sonora del film "Risvegli" (Awakenings) scritta da Randy Newman.

Messaggio seguito da un audio che mette a confronto le due canzoni e che avvalorerebbe la sua tesi. Ma il cantante ha aggiunto che "tecnicamente non è un plagio" per il solo fatto che parlare di "copiatura" non fa parte del diritto in materia di musica.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'orchestrazione e l'arrangiamento, infatti, "da queste parti" non avrebbero né diritti né doveri perché non esisterebbero.

Musica a parte, il duetto di Simone Cristicchi insieme ad Ermal Meta cantato in terza serata ha incantato il pubblico tanto da meritare una standing ovation del Teatro Ariston.

Claudio Baglioni sul presunto plagio della canzone di Cristicchi

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, il cantante Claudio Baglioni, è stato interpellato durante la conferenza stampa a proposito del presunto plagio di Cristicchi. Un giornalista ha posto la domanda sulla parte strumentale di 'Abbi cura di me' a Baglioni, ma lui non si è fatto cogliere in fallo e ha risposto declinando ogni responsabilità.

Annuncio

"Per affermare tutto questo ci vuole una rivendicazione da parte degli autori che si sentono plagiati" - ha detto Claudio Baglioni, presupponendo che dovrebbe essere l'autore della colonna sonora di Risvegli a sollevare la questione.

Il direttore artistico ha, inoltre, aggiunto di "non avere nessuna titolarità" per definire plagio o meno il caso Cristicchi, così come quello di Achille Lauro. "Qualsiasi cosa noi dicessimo potremmo essere accusati per diffamazione" - ha puntualizzato Baglioni. E con questa affermazione ha chiuso la questione.