Annuncio

Annuncio

Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una puntata molto attesa dai fan di questo popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Ovvero la puntata del fatidico confronto tra la bella tronista napoletana Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo la scelta in cui quest'ultimo ha risposto ''no'' dopo essere stato scelto dalla tronista campana. Il confronto, poi, si è arricchito anche con la presenza dell'altro protagonista della scelta di Teresa, Antonio Moriconi. Il confronto finale ha raccontato, comprensibilmente, di una Teresa molto nervosa che in un primo momento ha disertato lo studio di U&D subito dopo l'entrata di Dal Corso, poi ha deciso di entrare con una reazione scomposta in cui ha sbattuto la sedia proprio in prossimità di Andrea.

Annuncio

Uomini e Donne: la reazione scomposta di Teresa

La puntata del confronto inizia con l'entrata in studio di Teresa, visibilmente delusa dall'epilogo del suo trono, culminato con il ''no'' di Andrea Dal Corso. Secondo quanto riportato dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', Teresa avrebbe raccontato di essersi chiusa in sé stessa dopo la sfortunata scelta, rifiutando ogni contatto con i social network preferendo addirittura chiudersi in casa per sbollire la delusione. Successivamente, ha fatto il suo ingresso in studio Antonio Moriconi che ha attaccato immediatamente dichiarando di essere stato preso in giro da Teresa. La ragazza napoletana si è giustificata confessando di essere stata indecisa fino all'ultimo sulla sua scelta e ha raccontato che tutta la sua famiglia le avesse più volte consigliato di scegliere Antonio, ma che, a suo dire, il suo cuore la portasse da un'altra parte.

Annuncio

Nel momento dell'entrata in trasmissione di Andrea, Teresa ha chiesto di uscire per non rivederlo. Successivamente ha cambiato idea e ha sbattuto la sedia davanti ad Andrea. Il loro confronto è lungo e ricco di attacchi, in particolare l'accusa di Andrea è quella di avere preso in giro Antonio. Lei risponde ''Non usare Antonio per pararti il cu**, hai fatto una figura di m***a davanti a tutta l'Italia''. Andrea ha proseguito la sua giustificazione menzionando il consiglio ricevuto dal padre di Teresa, quando quest'ultimo gli aveva consigliato di rispondere di no alla figlia, qualora non fosse certo dei sentimenti provati per Teresa. La Langella dopo aver attaccato Andrea dicendogli di non nominare suo padre, ha abbandonato il confronto andando via dallo studio.

Annuncio

Spoiler U&D, Lorenzo abbandona la villa e poi avrebbe scelto la Dionigi

Domani venerdì 22 febbraio andrà in onda la puntata serale di Uomini e donne, con protagonista Lorenzo Riccardi e la sua scelta. In villa con lui ci saranno Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Secondo gli ultimi rumors, la scelta sarebbe ricaduta su Claudia nonostante ci sia stato un furioso litigio culminato con l'abbandono prematuro della villa. La ragazza inoltre avrebbe risposto ''si'' dopo essere stata scelta.