Continua a far discutere il no di Andrea Dal Corso a Teresa Langella andato in onda durante la prima puntata del serale di Uomini e donne. E mentre il web è scatenato contro il modello veneto, Antonio Moriconi ha postato una canzone di Coez che sembra proprio rimandare all'esperienza vissuta con la 27enne campana. Intanto anche i parenti di Teresa sembrano aver voluto dire la loro attraverso i social. L’unica a non parlare è proprio la Langella, che forse attende l'ok dalla redazione o magari non si sente ancora pronta dopo la cocente delusione.

I parenti della Langella contro Andrea

Dopo la puntata di venerdì di Uomini e Donne, in cui Teresa Langella si è vista rifiutare da Andrea Dal Corso, la partenopea non si è ancora fatta viva sui social e non ha commentato ciò che le è accaduto.

Al contrario, Andrea, anche a seguito di migliaia di commenti offensivi che hanno intasato il suo profilo, è intervenuto su Instagram per chiedere a Teresa di poterle spiegare quello che è successo e il motivo per cui ha deciso di dirle no. Non sappiamo se la Langella accetterà, ma quel che è certo è che i parenti della ragazza non hanno preso benissimo il comportamento di Andrea Dal Corso. Il cugino di Teresa era prima intervenuto sui social per fare i complimenti e manifestare la sua stima verso Antonio Moriconi, mentre in seguito ha scritto un post su IG in cui non si capacita di come dopo tutte le cose fatte insieme, Dal Corso abbia potuto dire no alla cugina. In seguito, il parente di Teresa è nuovamente intervenuto per scusarsi di aver utilizzato parole poco carine nei confronti del corteggiatore.

Antonio si consola con Coez

Al contrario, Antonio Moriconi è sempre più amato dal popolo social. Il 23enne di Frosinone ha ricevuto tanti complimenti per il suo comportamento corretto e per essersi dimostrato molto dolce e genuino con Teresa. La maggior parte dei telespettatori non si capacita di come la Langella abbia potuto preferire Andrea, visto come costruito e finto, piuttosto che Antonio. Ora in tanti vorrebbero che il ragazzo diventasse il prossimo tronista per avere la sua rivincita. Nel frattempo il giovane sta cercando di riprendersi e sul suo profilo ha scritto la frase 'È bello rimettere insieme i pezzi' accompagnato da una canzone di Coez, ‘E’ sempre bello’. Chissà che non ci saranno prossimi sviluppi per Antonio e il possibile futuro trono.

Intanto ricordiamo che venerdì andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi, mentre successivamente quelle di Luigi e Ivan.