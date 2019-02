Annuncio

Il conto alla rovescia sulla scelta di Lorenzo Riccardi è ufficialmente iniziato. I fan di Uomini e donne attendono con grande curiosità di scoprire la decisione del tronista, che nei mesi trascorsi nel programma si è lasciato conquistare dalle corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Soltanto la puntata speciale, che verrà trasmessa in prima serata 22 febbraio, consentirà di sapere con certezza l'esito del percorso di Lorenzo. Negli ultimi giorni, però, qualsiasi indiscrezione, o indizio, viene seguito dai fan con grande curiosità, nella speranza di conoscere maggiori dettagli sulla scelta. È noto, infatti, che sia la registrazione in villa che la festa di fidanzamento nel Castello medievale sono già state effettuate, ma che i protagonisti di questo trono non possono in alcun modo rivelare quanto accaduto. Eppure alcune recenti dichiarazioni di Giulia lascerebbero intuire l'esito del percorso di Riccardo, concluso in favore della rivale Claudia.

Una fan incontra Giulia a Milano

A parziale conferma di questa ipotesi, arriverebbe anche una recente segnalazione relativa a Lorenzo che sarebbe stato visto in un autogrill nei pressi di Roma e non lontano dalla casa di Claudia. Ma non solo. Nelle ultime ore, una fan del portale 'News U&D' ha rivelato di aver incontrato la Cavaglià per le vie di Milano e di avere parlato con lei, come confermato dalla foto da lei pubblicata. Sebbene Lorenzo risieda proprio nella capitale lombarda, la sensazione della fan non è stata positiva: a suo dire, infatti, sarebbe stata proprio Giulia a farle capire che il tronista abbia scelto Claudia Dionigi, pur evitando di confermare la notizia in maniera esplicita. La presenza della Cavaglià a Milano sarebbe, dunque, da attribuire ad impegni di lavoro o ad un semplice viaggio di piacere.

Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Lorenzo dopo il litigio

Le anticipazioni di Uomini e Donne continuano a concentrarsi sul percorso di Lorenzo Riccardi e la sua scelta. Ospite ieri nella puntata del Trono Over, il tronista si è detto preoccupato di dover trascorrere un weekend in villa insieme a Claudia e Giulia. Eppure, sappiamo che la registrazione c'è stata e che durante le riprese non sono mancati i diverbi con le due ragazze. In particolare, sarebbe stata la Dionigi a spazientire a tal punto Riccardi da averlo spinto ad abbandonare prima del tempo la location immersa nel verde. Ciò nonostante, da giorni, Il Vicolo delle News ha anticipato che dovrebbe essere ricaduta proprio su Claudia la scelta.