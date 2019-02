Annuncio

Ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Maria De Filippi, dedicata in parte alla presentazione della nuova tronista, Giulia. Domenica 24 febbraio, inoltre, è andata in scena la prima uscita ufficiale di coppia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, protagonisti della scelta andata in onda la scorsa settimana in prime-time nel corso della seconda puntata speciale di Uomini e donne.

La nuova tronista

Nel dettaglio, nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, di ieri 24 febbraio, Maria De Filippi ha annunciato in studio l'arrivo di una nuova tronista, Giulia Cavaglia. L'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, nonché sua 'non scelta', ha ricevuto in dono dalla redazione dello show la possibilità di trovare l'amore in televisione, dopo essere rimasta molto delusa dalla decisione del milanese di uscire dallo show con Claudia Dionigi, invece che con lei. E così, Giulia Cavaglia è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, e sarà al fianco di Angela Nasti e Andrea Zelletta.

Lorenzo e Claudia

La puntata registrata ieri, comunque, non sarà ricordata soltanto per la presentazione della nuova tronista ma anche per la prima uscita pubblica della coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due giovani, infatti, hanno presenziato alla puntata, raccontando a Maria come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Il primo a parlare è stato Lorenzo che ha affermato che lui e Claudia, al momento, stanno molto bene e si divertono tantissimo insieme. In più, l'ex tronista ha anche ammesso che il loro rapporto funziona benissimo perché spesso si comportano come due amici ma poi all'occorrenza sanno essere anche amanti. Claudia, invece, ha esordito dicendo a Maria che il Riccardi è una vera croce, un iperattivo che la sta portando allo sfinimento.

Dopo la battuta iniziale, la giovane ha dichiarato seriamente di essere molto felice con Lorenzo. Dopo le parole dell'ex corteggiatrice, Maria ha fatto una domanda molto personale a Lorenzo, chiedendogli se è innamorato o no di Claudia e lui ha risposto di sì dopo un pò di titubanza iniziale. Da non dimenticare che quando la Dionigi ha fatto il suo ingresso in studio è andata da Giulia a stringergli la mano, per seppellire definitivamente l'ascia di guerra fra di loro. Stessa cosa ha fatto Lorenzo Riccardi quando si è complimentato con Giulia per essere riuscita ad ottenere l'ambita sedia rossa che a lui piaceva così tanto.