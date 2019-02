Annuncio

Annuncio

"Non mentire" è la nuova fiction in tre puntate di Canale 5, di cui il secondo episodio è andato in onda ieri sera. Quest'appuntamento approderà anche sul portale MediasetPlay, dove sarà possibile seguire la replica in streaming.

La mini-serie si sofferma sull'incubo in cui piomba Andrea, uno stimato chirurgo che, dopo aver conosciuto e trascorso una notte d'amore con Laura, l'insegnante del figlio, scopre di essere stato accusato dalla donna di violenza sessuale. Durante la seconda puntata, il protagonista (interpretato da Alessandro Preziosi) viene scagionato e dichiarato innocente ma, nonostante ciò, deve fare i conti con la sua reputazione che ormai risulta rovinata dalla torbida vicenda nella quale, suo malgrado, è stato coinvolto.

Annuncio

Non mentire: la fiction con Alessandro Preziosi

Andrea, dopo aver passato una notte di passione con Laura, viene accusato proprio da quest'ultima di violenza. L'uomo è un medico molto apprezzato e stimato, mentre lei è la docente del figlio Luca. Il dottor Molinari, così, si ritrova a vivere un incubo: infatti, nonostante sia innocente, su di lui pende la grave accusa di aver abusato dell'insegnante.

La professoressa Nardini, in realtà, potrebbe soltanto aver creduto (o immaginato) che l'uomo l'abbia violentata e, sul caso, potrebbe risultare determinante la sorella Caterina, la quale conosce i segreti della donna e soprattutto il suo passato. Quest'ultima, in realtà, cerca di proteggere Laura e i disturbi che la affliggono, mentre ad aiutare Andrea ci pensa la testimonianza dell'amico Donato.

Annuncio

La docente, per dimostrare la colpevolezza del medico, comincia ad indagare sul suicidio della moglie ma, nel corso della seconda puntata di "Non mentire", il chirurgo viene prosciolto da ogni accusa grazie alla preziosa testimonianza di Donato e alla mancanza di prove concrete contro di lui. Nonostante ciò, Andrea si rende conto che ormai la sua reputazione risulta compromessa e che la sua carriera potrebbe risentirne in negativo. Al contempo deve anche confrontarsi con il figlio Luca, con il quale ha un lungo chiarimento piuttosto emozionante e toccante.

Puntata in replica su MediasetPlay

Il secondo appuntamento di "Non mentire", dopo essere stato trasmesso su Canale 5, potrà essere rivisto anche in replica in streaming sul portale MediasetPlay.

Annuncio

Del sito è disponibile anche un'applicazione che si può scaricare su tablet, PC o smartphone.

Per vedere la puntata è necessario registrarsi a MediasetPlay, compilando l'apposito form e seguendo la procedura illustrata dal sito. Bisogna ricordare che la replica del primo episodio della scorsa settimana non è stata caricata immediatamente sulla pagina web, dunque è molto probabile che anche per il secondo appuntamento della fiction ci sarà da attendere qualche giorno prima che sia disponibile online.

"Non mentire" ha esordito il 17 febbraio con ottimi risultati: la Serie TV, infatti, è stata seguita da quasi 3,6 milioni di persone, ottenendo il 15,5% di share. La sfida di domenica scorsa è stata vinta per un soffio da Fabio Fazio con il suo "Che tempo che fa", che ha conquistato poco più di 3,8 milioni di telespettatori ma con uno share del 14%.