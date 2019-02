Annuncio

Oggi 15 febbraio Canale 5 trasmetterà la scelta di Teresa Langella, nello speciale di Uomini e donne in onda a partire dalle ore 21:10. La decisione della tronista napoletana avverrà al termine di un percorso altalenante, spesso contrassegnato da litigi e discussioni, durante il quale lei ha espresso la sua preferenza per i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due ragazzi trascorreranno con Teresa un weekend in una villa immersa nel verde e in questi giorni potranno farsi conoscere meglio, tentando di impressionare la tronista con qualche sorpresa. Andrea tenterà la strada della cena elegante, con un pasto preparato da Alessandro Borghese, mentre Antonio dimostrerà di conoscere molto bene la cantante partenopea e chiamerà in causa Gigi Finizio per una romantica serenata.

L'annuncio della scelta avverrà successivamente, in un castello, dove saranno presenti le famiglie dei protagonisti e alcune coppie nate nel programma. Ma prima di arrivare alla resa dei conti, la Langella ha rilasciato un'ultima intervista al magazine di Uomini e donne, nella quale ha parlato dei due corteggiatori e delle aspettative per il futuro.

'Andrea non mi trasmette sicurezza'

Secondo le anticipazioni di U&D non sarà facile per Teresa Langella giungere ad una scelta, dato che sia Antonio che Andrea sono riusciti ad attirare la sua attenzione. Come da lei dichiarato al tabloid dedicato a Uomini e donne, i due corteggiatori hanno delle caratteristiche diverse: del Dal Corso l'hanno conquistata la fragilità, l'ironia e l'intelligenza anche se alcune sue abitudini potrebbero diventare in futuro un problema.

Andrea, infatti potrebbe essere distratto da tutto ciò che lo circonda a partire da viaggi e vita mondana. Non solo, Teresa ha voluto precisare: "Con lui non mi sento al sicuro, non mi trasmette sicurezza, forse manca la fiducia e questo mi fa paura". Nell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, Dal Corso ha minacciato di non presentarsi in villa anche se, come rivelano le anticipazioni ufficiali, alla fine ha cambiato idea. I pronostici della vigilia, nonché alcuni rumors fuoriusciti negli ultimi giorni, danno proprio l'imprenditore vinicolo veneto come favorito della scelta. Si parla però di una sua risposta negativa.

'Di Antonio mi spaventa l'immaturità'

Stando alle dichiarazioni di Teresa Langella, Antonio Moriconi è riuscito a conquistarla per i suoi ideali e per uno stile di vita che lei gradisce.

Sempre affidandosi alle pagine di Uomini e donne Magazine, la tronista ha confessato che il maestro di sci riesce a trasmetterle maggiore sicurezza e quella concretezza che lei va cercando. Antonio le sembra un ragazzo puro e genuino, con dei sani principi anche se la sua età potrebbe in futuro rappresentare in problema. Già durante il percorso a U&D, infatti, il corteggiatore ha dimostrato un carattere più rigido, faticando ad allargare il suo punto di vista. Qualunque sarà la sua scelta, però, Teresa spera in una risposta affermativa come riportato nella sua ultima intervista: "Vivrò la mia favola nella realtà".