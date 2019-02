Annuncio

Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', che vedrà protagonista la tronista Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi passare il resto della sua vita tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. A poche ore dalla messa in onda della puntata, circolano in rete numerose indiscrezioni secondo le quali Teresa avrebbe deciso di uscire dal programma con Andrea, il quale avrebbe inizialmente risposto 'no' alla giovane napoletana, salvo poi tornare sui suoi passi. Voci che verranno confermate o smentite con la messa in onda della prima puntata serale del programma di Maria De Filippi.

Uomini e donne, spoiler 1^ puntata: Teresa avrebbe scelto Andrea

Molte le indiscrezioni sull'esito della registrazione della prima puntata dello Speciale Uomini e donne in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.25.

A poche ore dalla messa in onda, infatti, molti utenti del web sono sicuri che Teresa Langella abbia scelto Andrea e questo grazie ad indizi che riguardano i movimenti social di alcuni invitati al party di fidanzamento. In molti, infatti, hanno notato che la sorella di Antonio è tornata attiva sui social molto prima della conclusione della festa, segnale che fa pensare che il fratello non sia stato la scelta della Langella. Stando alle indiscrezioni quindi, la giovane napoletana, dopo aver trascorso alcuni giorni in villa con entrambi i corteggiatori, pare abbia scelto di uscire da Uomini e Donne con l'ex tentatore di Temptation Island Andrea Dal Corso.

U&D puntata serale: Andrea avrebbe detto 'no' a Teresa, per poi cambiare idea

Oltre agli indizi che fanno supporre che Teresa abbia voluto propendere per il giovane veneto, sul web i rumors parlano di un rifiuto del giovane veneto alla tronista.

Pare infatti che Andrea abbia risposto 'no' a Teresa, decidendo quindi di non proseguire la conoscenza con la napoletana iniziata all'interno del dating show di Maria De Filippi. Un rifiuto che sicuramente avrà gelato Teresa, ma che – secondo i rumors – avrà poi un risvolto positivo. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che, dopo una discussione con la tronista, Andrea sia tornato sui suoi passi e abbia cambiato idea. Voci che verranno confermate o smentite solo con la messa in onda della prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne: la scelta', in onda oggi 15 febbraio a partire dalle 21.25 su canale 5. Ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi, il quale sarà chiamato alla decisione finale tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia.