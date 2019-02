Annuncio

Oggi 15 febbraio è un giorno molto atteso per i fan di Uomini e donne. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi mai confermate, questa sera su Canale 5 andrà in onda lo speciale dedicato alla scelta di Teresa Langella che annuncerà il nome del suo corteggiatore preferito. Ad arrivare insieme a lei al termine di un percorso durato circa quattro mesi saranno il maestro di sci Antonio Moriconi e l'imprenditore vinicolo Andrea Dal Corso. I due ragazzi sono riusciti a conquistare la napoletana per diversi aspetti del loro carattere ma soltanto uno avrà la possibilità di diventare il suo fidanzato ufficiale, sempre se risponderà positivamente alla richiesta del tronista. La puntata odierna serale sarà caratterizzata da due diverse fasi: la prima in una villa dove il trio trascorrerà un weekend per permettere a Teresa di togliersi gli ultimi dubbi.

Ci sarà poi l'annuncio della scelta in un castello medievale davanti alla presenza delle rispettive famiglie e di alcuni ospiti legati al mondo di Uomini e donne. Il tutto in attesa della risposta del prescelto, che potrebbe sorprendere sia gli invitati che il pubblico da casa.

Uomini e donne anticipazioni: le ultime mosse di Antonio e Andrea

Lo speciale intitolato Uomini e donne - La scelta andrà in onda questa sera su Canale 5 al termine di Striscia la notizia concedendo spazio alla fine del percorso di Teresa Langella. La tronista trascorrerà alcuni giorni in una villa immersa nella campagna insieme ad Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Entrambi avranno la possibilità di stare soli insieme alla napoletana, mentre il rivale seguirà tutti gli sviluppi attraverso un monitor.

Insieme a loro, sarà presente anche Gemma Galgani che avrà il compito di fare da confidente ad una tronista sempre più confusa. I due corteggiatori prepareranno le ultime sorprese per togliere a Teresa gli ultimi dubbi: Antonio chiamerà in causa Gigi Finizio per una romantica serenata mentre Andrea organizzerà una cena con la partecipazione di Alessandro Borghese. Archiviato il weekend in villa, si passerà poi alla scelta vera e propria che verrà effettuata in un castello medievale. Parteciperanno all'evento la party planner Valeria Marini, la stylist Anahi Ricca, Giulia De Lellis, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti insieme alle famiglie dei protagonisti e ad alcune coppie nate a Uomini e donne.

Teresa potrebbe avere scelto Andrea

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, la scelta di Teresa verrà effettuata in un castello dove dovrà presentarsi il corteggiatore da lei preferito. E, proprio in questo frangente potrebbe accadere un colpo di scena. Sebbene le fonti ufficiali mantengano l'assoluto riserbo in tal senso, come da regolamento del programma, rumors sempre più insistenti vedrebbero la Langella optare per il veneto Andrea Dal Corso, colui che non era ritenuto il favorito della vigilia dai telespettatori. Ma, secondo quanto riporta il portale Vicolo delle News, la risposta del corteggiatore sarebbe un sonoro 'no'. Ciò avverrebbe in un primo momento, anche se successivamente Andrea potrebbe cambiare sorprendentemente idea. La conferma di questo passo indietro arriverà, però, soltanto nello speciale di questa sera.