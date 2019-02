Annuncio

Riccardo Fogli tradito dalla moglie? La voce impazza da giorni ed ha spinto Karin Trentini a chiedere alla produzione de L’Isola dei Famosi di raggiungere l’Honduras. Alessia Marcuzzi ha confermato il faccia a faccia all’inizio della sesta puntata del Reality Show di Canale 5. Nello specifico la consorte del cantante è finita al centro del Gossip per una presunta relazione extraconiugale con un imprenditore. Una love story che sarebbe durata quattro anni e che si sarebbe interrotta perché la moglie di quest'uomo sarebbe venuta a conoscenza della liaison. Da qui la decisione di partire alla volta di Cayo Cochinos per fare chiarezza prima che arrivassero maliziose segnalazioni che potessero in qualche modo minare il rapporto con Riccardo Fogli.

Le illazioni sulla moglie e la reazione di Riccardo Fogli

Quest’ultimo ha riferito di non credere alle indiscrezioni emerse in queste ore dal web. “Credo ciecamente a cuore mio per tutta la vita. Credo al suo amore, non ho nessun dubbio in merito e poi dove lo trova un altro come me” - ha spiegato il musicista durante il collegamento dalla palapa. Subito dopo il settantunenne ha incontrato la consorte. “Stai andando alla grande, ho preso l’aereo e l’elicottero per venire fin qui e dirti di non credere a queste cattiverie. Questa gente non si rende neanche conto che fanno del male anche perché ci sono dei bambini”. In seguito la Trentini ha consegnato un bigliettino al cantante contenente una lettera ed un disegno della figlia Michelle.

“Mi sono stati tutti vicino. Anche se verrà fuori che ho 15 amanti e tu qualche figlio segreto, sappi che io sto bene in Italia e me la rido. Presto verificheremo da dove sono partite queste voci” - ha chiosato l’imprenditrice prima di salutare Fogli con un bacio.

"Io sono qui per dirti che sei fortissimo. Tu devi stare sereno, ché io di là me la vivo alla grande" #Isola pic.twitter.com/XimwKllpQU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 20 febbraio 2019

Karin Trentini: 'Solo cattiverie, la gente non si rende conto che ci sono dei bambini'

Da rilevare che nei giorni scorsi il settimanale Spy aveva riferito che l’imprenditore era pronto a rilasciare una clamorosa intervista dopo aver posato per un servizio fotografico.

In seguito le esternazioni sarebbero state misteriosamente bloccate e, allo stesso tempo, Karin Trentini avrebbe chiesto di recarsi in Honduras per confrontarsi con il 'quinto' dei Pooh. Prima dell’incontro di questa sera, sulla pagina della moglie dell’artista era stato condiviso un post attraverso il quale veniva comunicato che le pagine social “della signora Karin Trentini saranno gestite dallo staff di Riccardo Fogli fino al suo rientro dall'Honduras. I coniugi Fogli prendono le distanze da notizie false e lesive di gossip”.