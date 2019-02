Annuncio

Continuano ad arrivare numerose anticipazioni in merito alle puntate americane di Beautiful e alla trama relativa alla vera identità di Phoebe Forrester, la bambina adottata da Steffy. Gli spoiler americani relativi al periodo compreso tra l'11 e il 15 febbraio segnalano che la verità sarà sempre più vicina e che una persona in particolare scoprirà cos'è davvero accaduto la notte del parto di Hope a Catalina. Sarà Zoe Buckingham, la figlia di Reese, a giungere ad una veloce conclusione e a rendersi conto che il padre ha avuto un ruolo determinante in questo drammatico intrigo. Il momento del parto tornerà ad essere rivissuto anche da Hope, che ricorderà ulteriori dettagli su quella notte in cui si è trovata sola e lontana da casa, perdendo i sensi pochi istanti dopo avere dato alla luce la sua bambina. In un susseguirsi di momenti ricchi di colpi di scena, si festeggerà il giorno di San Valentino che potrebbe portare brutte notizie per una coppia.

Anticipazioni Beautiful dall'11 al 13 febbraio

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, la prossima settimana si aprirà con ulteriori indagini da parte di Zoe. Nella puntata dell'11 febbraio, infatti, la dipendente della Forrester Creations continuerà ad indagare con Flo, per capire per quale motivazione si trovi a casa di Reese nonostante lui abbia già lasciato Los Angeles. Le domande incalzati della ragazza desteranno la preoccupazione della finta madre biologica di Phoebe, che potrebbe finire presto in carcere a causa delle sue menzogne. Nel frattempo, Steffy riceverà l'ennesima visita di Hope e si confronterà con Liam in merito allo stato d'animo della sorellastra.

Sebbene la Forrester sia felice di poter essere d'aiuto, non potrà fare a meno di chiedersi se questo sentimento stia diventando ossessivo. Nella puntata del 12 febbraio, lo Spencer difenderà la moglie dai sospetti di Steffy mentre crescerà la preoccupazione di Flo, che tenterà di raggiungere telefonicamente Reese per parlargli delle recenti novità riguardanti Zoe. Sarà proprio il giorno successivo a segnare la svolta che tutti attendono: messa alle strette dalla Buckingham, che minaccerà di rivolgersi a Steffy o alla Polizia, Flo confesserà la verità sullo scambio di culle.

Trame Beautiful del 14 e 15 febbraio: il San Valentino di Katie

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana segnalano sorprese per il 14 febbraio.

Nel giorno di San Valentino, Katie organizzerà una sorpresa per Thorne ma si troverà davanti ad una notizia bomba da parte del marito. Metterà fine al loro matrimonio in maniera tanto inaspettata? Zoe, dopo avere scoperto che il padre ha fatto mentito a Hope, cercherà di contattarlo telefonicamente per convincerlo a rimettere a posto ogni cosa, ridando la bambina alla sua madre biologica. Proprio Hope rivivrà con maggiore trasparenza la notte in cui ha dato alla luce Beth, sola nell'isola di Catalina e richiamerà alla mente alcuni dettagli del parto. Sebbene gli spoiler non chiariscono di cosa si tratti, rumors sempre più insistenti chiamano in causa un neo o qualche altro segno che la Logan potrebbe ritrovare nel corpo di Phoebe. La prossima settimana si concluderà, infine, con la puntata del 15 febbraio, durante la quale Katie parlerà ad un sorpreso Wyatt della novità riguardante il suo giorno di San Valentino. Il tutto accadrà mentre Bill confesserà a Justin il suo progetto per avere indietro l'affetto della sua famiglia.