Una nuova avvincente puntata della Serie TV "The good doctor 2" andrà in onda il 17 febbraio su Rai 2 alle ore 21:25. La serie televisiva apprezzatissima dagli italiani è giunta alla seconda stagione e vede come protagonista il dottor Shaun Murphy, un brillante e giovane medico affetto da autismo, sempre pronto a risolvere casi difficili in corsia, attingendo alla sua spiccata genialità. Egli quotidianamente dovrà superare i pregiudizi altrui, scatenati da una malattia che il giovane medico combatte con sicurezza. Le vicende dell'ospedale San Jose St. Bonaventure si intrecciano in uno spettacolare miscuglio di sentimenti e professionalità. Di seguito le anticipazioni di The good doctor nei due nuovi episodi.

The good doctor, episodio 5: 'Nutrire il cuore'

Il quinto episodio di "The good doctor" è incentrato sulla storia del dottor Glassman, primario dell'ospedale e protettore del dottor Murphy. Glassman conosce il ragazzo affetto dalla sindrome di Savant e lo ha sempre aiutato a superare le difficoltà collegate alla sua malattia e alla perdita dei suoi parenti. Il dottor Glassman è però in riabilitazione per via dell'asportazione di un tumore alla testa. L'operazione è riuscita, ma per il buon dottore riemergono i fantasmi del passato, poiché Glassman ha perso la figlia adolescente per via della droga. In questo episodio Shaun sarà alquanto preoccupato per il dottor Glassman che oltre ad avere problemi privati, non vuole seguire le raccomandazioni dei medici.

Tuttavia deciderà di rivedere Debbie, la barista con cui usciva prima di venire a conoscenza del tumore. Intanto, in corsia arriva un paziente affetto da anoressia e dovrà essere operato a causa di problemi cardiaci. L'operazione chirurgica purtroppo è rischiosa per via della debilitazione del paziente, quindi la dottoressa Claire propone un intervento sperimentale. Sembra che il dottor Melandez non sia in accordo con Claire.

The good doctor, sesto episodio: 'Tirare troppo la corda'

La precedente puntata della serie tv "The good doctor 2" ha puntato un riflettore sulla storia di Shaun Murphy con l'amica Lea. La bella vicina di casa è diventata amica di Shaun e i due si sono baciati. Ma la ragazza è dovuta partire per la Pennsylvania.

Quando Lea ritorna, Shaun è ancora arrabbiato per l'allontanamento dell'amica e i due litigano, ma poi fanno pace e Shaun propone a Lea di venire ad abitare da lui. In questo episodio il rapporto tra Shaun e Claire traballa. La ragazza non vuole andare a convivere con il giovane dottore per paura di compromettere l'amicizia sincera che si è venuta a creare.

Il rapporto si incrinerà e i due amici si allontaneranno sempre più. Intanto in ospedale i medici dovranno risolvere i problemi di un violinista che ha sviluppato un'infezione al dito e non può più suonare. La sua carriera è minacciata dal problema alla mano, il violinista quindi si affida alle cure dei dottori del St. Bonaventure, anche se i pareri tra il dottor Murphy e Morgan Reznick su quale terapia intraprendere non sono concordi. Intanto nella prima stagione abbiamo visto che il medico Kalu ha avuto una storia con la dottoressa Claire e per difenderla dalle avances di un collega è stato allontanato dall'ospedale. In questo episodio vedremo che il brillante dottore va via, trasferendosi a Denver.

Rimane quindi in sospeso la storia tra Shaun e Lea.