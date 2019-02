Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento incentrato sulle anticipazioni della telenovela spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nei prossimi episodi italiani la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) passerà dei momenti di difficoltà per colpa di Arturo Valverde. Il perfido colonnello svelerà a tutti i cittadini che la pettegola del paese è la madre di Simon Gayarre, mettendola in ridicolo. A quel punto la negoziante non avendo più nessun cliente per aver dato scandalo, affiderà la gestione della sua sartoria alla malvagia Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Per fortuna la zia di Victor Ferrero si riprenderà la sua attività grazie all’intervento di Rosina Rubio (Sandra Marchena), che pur avendo compiuto il bellissimo gesto fingerà di non essere coinvolta nella questione.

Annuncio

Una Vita: Arturo smaschera Susana, Ursula accetta la proposta della madre di Simon

Nelle puntate che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche settimana, il colonnello Arturo dopo essere venuto a conoscenza dello stretto legame di parentela tra Simon e Susana, mediterà vendetta. Il Valverde Senior approfitterà di uno spettacolo di marionette, per spifferare ai presenti che la sarta e il suo ex maggiordomo sono madre e figlio. La Seler dopo essere stata smascherata in pubblico, inizierà ad avere dei seri problemi, perché perderà numerosi clienti, e non solo. In particolare la Curia deciderà di non commissionare più dei mantelli a Susana. A quel punto quest’ultima proporrà ad Ursula di acquistare la sua sartoria.

Annuncio

I migliori video del giorno

L’ex educatrice della defunta Cayetana essendo ancora decisa a farla pagare a tutti coloro che l’hanno umiliata durante la festa di San Paolino, compresa la Seler, accetterà su richiesta della stessa di gestire il suo negozio.

La Seler riottiene la sua sartoria, Simon vuole lasciare la moglie

Rosina non appena scoprirà la drastica decisione della zia del marito Liberto, inizialmente le dirà di essere disposta a offrirle un prestito, ma poi quando avrà la certezza che ha affidato la gestione della sua attività alla Dicenta deciderà di agire. La madre di Leonor per rimediare, cercherà di convincere Ursula a cederle la sartoria: a gran sorpresa l’ex istruttrice della defunta vedova De La Serna si adeguerà alla volontà della Rubio.

Annuncio

Nello specifico Susana apprenderà tramite dei documenti di essere ancora la proprietaria della sua sartoria, ma sarà all’oscuro del coinvolgimento di Rosina. Quest’ultima farà credere alla sarta di aver riottenuto la sua attività grazie a Liberto. Per finire Susana dovrà fare i conti con un altro imprevisto, perché il figlio Simon essendo sempre più innamorato di Elvira, penserà di lasciare la moglie Adela.