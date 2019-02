Annuncio

Beautiful sorprende i telespettatori con anticipazioni americane scioccanti. Nelle puntate ora in onda su Canale 5, lo Spencer ha ingannato Wyatt facendogli credere di aver passato la notte con Steffy. Il ragazzo si è confidato con Liam ce, pronto a perdonare la ex moglie e a ricostruire la loro famiglia, ha fatto un passo indietro e chiesto a Hope di sposarlo. Negli episodi americani, ci sarà un'ulteriore svolta in quanto Bill, dimenticando Steffy, si concentrerà sui due suoi grandi amori passati, ovvero Katie e Brooke. Il magnate rovinerà così altre due famiglie pur di raggiungere i suoi loschi obiettivi?

Beautiful puntate americane: Bill fa dietrofront con Steffy

Bill Spencer (Don Diamont) nelle puntate americane di Beautiful farà l'ennesimo dietrofront, lasciando Steffy sola a combattere contro il suo triste destino.

Lo Spencer, deciso a riconquistare la sua famiglia, penserà bene di riconquistare una delle due donne più importanti del suo passato, ovvero Brooke e Katie, ma chi finirà nel mirino? Non dimentichiamo che la Logan è impegnata con Ridge, mentre Katie si è appena lasciata con Thorne e dunque è libera sentimentalmente. Per riuscire nel suo intento, Bill si mostrerà calmo ed accondiscendente, facendo credere ad entrambe di essere profondamente cambiato. L'uomo proverà anche a ricucire il rapporto con Wyatt, facendogli una proposta di lavoro molto interessante.

Thorne lascia Katie Logan nelle puntate americane di Beautiful

Bill potrebbe tentare di riconquistare Katie, come si evince dalle puntate americane di Beautiful.

Questa sembra la strada più facile, visto che la donna è stata lasciata da suo marito Thorne. La vecchia fiamma Brooke invece sarebbe più impegnativa, dal momento che è felicemente sposata con Ridge. Dagli spoiler, pare che lo Spencer si orienterà proprio su Katie, che sta affrontando con dolore la separazione da Thorne, fuggito da Los Angeles. Inoltre, tornare con Bill potrebbe offrirle la possibilità di ottenere la cogenitorialità del piccolo Will. Bill lavorerà dunque su due fronti: se da una parte prometterà a Katie di non lasciarla come ha fatto Thorne, dall'altra cercherà di riaccendere la passione con Brooke, mettendo in cattiva luce il suo storico rivale Ridge Forrester che, come si può ben immaginare, proverà a far aprire gli occhi alla sua amata Logan.

Per ora i dettagli sono ancora pochi, ma si attendono le nuove anticipazioni di Beautiful a Riguardo.