Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e donne, si è scagliata contro la vulcanica opinionista del programma, Tina Cipollari. La Intellicato ha criticato Tina per essersi presentata alla scelta di Tetesa Langella in un abito blu, definendolo 'versione femminile del Gabibbo'. Non è la prima volta che Rossella polemizza con la Cipollari, basti ricordare una storica litigata tra le due durante una puntata di Uomini e Donne. L'ex tronista ha criticato l'opinionista romana anche per una story apparsa sui social in cui Tina avrebbe accusato Gemma Galgani, sua storica nemica, di portare sfortuna. Ciò in quanto la scelta della Langella, a cui Gemma ha preso parte, non si è conclusa nel migliore dei modi ma con un 'no' da parte di Andrea Dal Corso. Tempo fa la Intellicato ha sottolineato come Tina 'faccia sempre un grandissimo show', a detta dell'ex tronista, percependo un guadagno di cinquemila euro.

Inoltre, la ragazza ha affermato che, secondo lei, la Cipollari porterebbe male i suoi anni, dimostrandone di più. Al momento non vi è stata ancora alcuna replica da parte dell'opinionista che potrebbe decidere anche di lasciar correre.

La Intellicato si esprime contro Tina Cipollari sui social

Rossella Intellicato, che si è scontrata più volte con Tina durante il suo percorso televisivo, ha lanciato alcuni hastagh sui social, quali #maleducata e #cafona diretti all'ex moglie di Kikó Nalli. Quest'ultima al momento non sembra essersi curata più di tanto del parere dell'ex tronista. Questo è un periodo molto positivo per la Cipollari che, dopo la fine del suo matrimonio con l'hair stylist Kikó, ha incontrato un nuovo amore.

La donna e Vincenzo, il suo fidanzato, un ristoratore fiorentino, starebbero pensando di compiere il grande passo. Rossella Intellicato, che ha partecipato nel 2016 a Uomini e Donne, ha lasciato il programma proprio in seguito ad una lite con la Cipollari. L'ex tronista ha dichiarato che nel programma 'la maleducazione e il bullismo sono alle stelle' . Non è la prima volta che la giovane si è espressa in tal senso in riferimento alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della situazione ed eventuali repliche da parte della redazione del programma o della stessa Cipollari, chiamata in causa in prima persona. L'opinionista non ha mai nascosto di avere un rapporto burrascoso con Gemma Galgani, oltre che con la Intellicato.