L’autrice Aurora Guerra dello sceneggiato iberico “Una Vita” continua a deliziare i fan. Tra qualche mese, il pubblico italiano assisterà all'uscita di scena di due storici personaggi. Si tratta di Victor Ferrero (Miguel Diosdado) e Maria Luisa Palacios (Huertas Lopez), che dopo aver affrontato numerosi ostacoli in passato, coroneranno finalmente il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. A seguito del tanto atteso matrimonio, la figlia di Ramon raggiungeranno Juliana e Leandro a Parigi, per aiutarli a gestire la nuova pasticceria. Prima di partire, il cugino di Simon venderà la sua cioccolateria La Deliciosa ad Inigo e Flora Cervera.

Maria Luisa rifiuta la proposta di nozze del fidanzato, Elvira bacia Victor

Negli articoli incentrati su questa serie televisiva avete sicuramente letto che nelle prossime puntate italiane, Victor farà un grande passo, dato che chiederà la mano di Maria Luisa.

Quest'ultima a gran sorpresa rifiuterà la proposta di nozze dell'amato, che attendeva da parecchio tempo. La sorella di Antonito non avrà più intenzione di sposare il Ferrero, perché apprenderà che il suo vero intento è quello di convincerla a trasferirsi con lui in Francia. La situazione si complicherà ulteriormente a causa dell'intromissione di Elvira Valverde, che dopo essere stata lasciata dall'amante Simon Gayarre, tenterà di farlo ingelosire facendo delle avance al proprietario de La Deliciosa. Purtroppo la perfida Ursula, spiffererà al colonnello Arturo di aver visto sua figlia baciare Victor. Il Valverde Senior come al solito perderà le staffe, e affronterà il Ferrero dicendogli di volerlo sfidare ad un duello. Lo scontro tra il figlio di Juliana e Leandro e il militare dell'esercito, avrà un esito del tutto inaspettato.

Arturo finisce in ospedale, la partenza di Victor e della sorella di Antonito

In particolare il padre di Elvira finirà in ospedale, dopo essere rimasto ferito gravemente: questo imprevisto farà riavvicinare il marito di Adela con la Valverde. Nel frattempo la sorella di Antonito perdonerà il fidanzato, accettando di trascorrere il resto della sua vita con lui. A quel punto il Ferrero e Maria Luisa dopo aver superato la crisi sentimentale, organizzeranno i preparativi per il loro matrimonio. Tuttavia, Il giorno del lieto evento non mancheranno grattacapi, dato che la figlia di Ramon non troverà adatta la sua acconciatura: inoltre la chiesa che dovrà sancire l’unione dei due innamorati, verrà invasa dalle pulci.

A far perdere le staffe a Maria Luisa sarà soprattutto Rosina, che per errore macchierà il suo abito da sposa con l’inchiostro. Per fortuna dopo numerosi imprevisti, la figliastra di Trini e il pasticciere convoleranno a giuste nozze, facendo emozionare molto Ramon. Intanto ad Acacias 38 metteranno piede Flora e Inigo Cervera. I new entry diventeranno i nuovi proprietari de La Deliciosa, a causa del trasferimento dei novelli sposi che si recheranno nella capitale francese da Juliana e Leandro.