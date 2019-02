Annuncio

Mercoledì 6 marzo andrà in onda su Rai 2 sul piccolo schermo il quarto appuntamento con la serie televisiva 'La porta rossa 2'. La coppia formata da Lino Guanciale e Gabriella Pession continua ad ottenere un grande successo, e la sintonia dei due attori li ha portati a realizzare un progetto interessante a teatro con la commedia 'After Miss Julie'. Gli spoiler del settimo episodio svelano che Cagliostro dovrà continuare delle indagini per arrivare alla verità. Leonardo non ha ancora scoperto l'identità del rapitore della figlia che si troverà in pericolo maggiore con il passare del tempo. Sarà una grande preoccupazione per il commissario che si renderà conto di quanto i dettagli possano fare la differenza per risolvere la questione.

Stella consegna alla moglie di Cagliostro un biglietto che può essere fondamentale per la verità

La magistratura deciderà di fermare le indagini riguardo all'omicidio di Cagliostro perché verranno dichiarate inquinate al punto che Rambetti tornerà a essere un uomo libero. Jamonte cercherà di mettersi sulle tracce di Anna per capire dove possa essere andata la donna che sembra essere sparita nel nulla. Tuttavia, però, la donna nel corso della fuga potrà contare sull'aiuto di Stella, determinante per metterla a conoscenza di alcuni retroscena inaspettati. La moglie di Leonardo verrà informata della presenza di una copia del biglietto scritto da Piras prima che l'uomo perdesse la vita: questa verità porterà Anna sulla strada giusta.

Stella (Elena Radonicich) e Paoletto, intenzionati a capire la realtà intorno alla scomparsa di Lucia, riusciranno a svelare il mistero nascosto dietro la confraternita della Fenice.

Jonas decide d'incontrare Stefano Rambelli per cercare di ricordare qualcosa

Le anticipazioni dell'ottavo episodio svelano che Jonas (Andrea Bosca) comincerà a riflettere sugli incontri con Cagliostro e cercherà di capire il reale significato delle immagini, al punto che vorrà confidarsi con qualche persona. L'uomo deciderà di mettere al corrente della situazione Silvia, una donna che l'ha sempre sostenuto, ma estenderà la notizia anche a Stefano Rambelli (Antonio Gerardi). Infine, Sala si recherà in carcere dal detenuto per farsi raccontare lo svolgersi dei fatti dall'ipotetico aggressore.

Nella terza puntata de 'La porta rossa 2' Vanessa si è resa conto del segreto di Federico capace di parlare con i defunti: proprio per questo motivo la giovane donna si renderà conto di non essere l'unica persona ad avere questo dono.