Paola Caruso, ex "Bonas" di Avanti un altro, quiz condotto da Paolo Bonolis, ha organizzato una festa in onore del figlio in arrivo. Nonostante la 34enne stia attraversando una fase piuttosto tormentata della sua vita privata, durante l'evento si è mostrata decisamente raggiante, fasciata in un abito blu che ne ha esaltato le forme generose donatele dalla gravidanza. In questo periodo, infatti, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi si sta concentrando esclusivamente sulla sua dolce attesa che sta portando avanti da sola dopo la fine piuttosto burrascosa della convivenza con l'ormai ex compagno Francesco Caserta.

Nonostante i dissapori con quest'ultimo, Paola Caruso ha voluto organizzare un abbondante buffet in onore del nascituro, predisponendo degli addobbi di colore blu per il maschietto in arrivo.

Inoltre, proprio in questi ultimi giorni, la showgirl calabrese ha ricevuto una notizia a dir poco emozionante. Infatti, durante la sua ospitata a Domenica Live del 3 febbraio, ha ricevuto una lettera da una persona che ha affermato di essere la figlia della sua madre biologica, una donna che la 34enne non ha mai conosciuto, essendo stata adottata in tenera età.

Paola Caruso e il baby shower in onore del figlio che sta per nascere

Dopo la tormentata conclusione della sua relazione con il compagno e i numerosi attacchi a livello mediatico, l'ex concorrente di Pechino Express ha deciso di impiegare le sue energie per il figlio che sta per venire al mondo. In occasione del baby shower, la Caruso si è fatta fotografare tra due grappoli di palloncini colorati e poi vicino al buffet allestito per l'occasione.

La showgirl ha ricevuto molti complimenti sul suo profilo social per la forma mostrata durante la festa.

Del resto, in questi mesi, molte donne hanno manifestato solidarietà a Paola, essendosi immedesimate nella sua difficile situazione, scaturita dalla fine del rapporto con Francesco Caserta. L'ex "Bonas", spesso ospite di Domenica Live, non è mai riuscita a spiegarsi i reali motivi della chiusura della sua storia d'amore, ed è stata protagonista di diversi botta e risposta a distanza con l'ex compagno e la sua famiglia.

Non resta che attendere i prossimi sviluppi di una vicenda che si prospetta estremamente delicata, soprattutto perché un bambino sta per venire al mondo. La Caruso, in questi mesi, si è mostrata sempre molto coraggiosa e combattiva, senza rinunciare a manifestare il proprio dissenso verso una situazione complicata in cui, suo malgrado, è stata costretta a ritrovarsi. In diverse occasioni ha affermato di aver sempre desiderato di avere un figlio insieme all'ormai ex fidanzato, e di non essere ancora riuscita a spiegarsi come mai questo sogno sia naufragato all'improvviso, senza una ragione plausibile che possa aiutarla a mettersi il cuore in pace. Adesso, però, il suo unico grande obiettivo è quello di poter diventare presto una buona madre.