Annuncio

Annuncio

Dopo le emozioni relative alla scelta di Teresa Langella, si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show in onda dalle ore 14:45 su Canale 5. Solitamente il lunedì è dedicato al Trono Over e alle frequentazioni di Gemma Galgani, la dama che venerdì sera abbiamo visto anche nel ruolo di consigliera di Teresa nella puntata serale. La scorsa settimana, Gemma ha confermato la frequentazione con Rocco Fredella, pur con qualche nuovo piccolo battibecco. La curiosità dei fan del programma è rivolta proprio verso questa coppia, che negli ultimi mesi si è resa protagonista di numerose rotture, salvo poi essere tornata indietro sui suoi passi. Di questo rapporto non sempre facile, ha parlato la stessa Galgani nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine.

Annuncio

Nella rivista dedicata al dating show ha voluto sottolineare i lati positivi di questa frequentazione, pur confessando di non ritenere facile il carattere del piastrellista.

Gemma Galgani: "È difficile fidarsi di Rocco"

Nelle puntate del Trono Over delle scorse settimane, Gemma Galgani e Rocco Fredella si sono lanciati pesanti accuse, salvo poi rendersi protagonisti di un clamoroso passo indietro. Proprio su questo riavvicinamento si concentrano le anticipazioni di Uomini e donne relative alle recenti dichiarazioni della dama torinese. Alle pagine del settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, Gemma ha rivelato di non ritenere Rocco una persona completamente affidabile a causa dei trascorsi non certo facili tra loro: "Con Rocco ci sono state talmente tante liti furiose che anche avere qualche riserva è normale.

Annuncio

Sicuramente fidarmi di lui è ancora difficile". La Galgani ha anche precisato che il carattere irascibile del cavaliere è stato spesso un ostacolo nel loro rapporto, così come la sua fama da latin lover. E per lei, che è alla ricerca della serenità nella vita sentimentale, questi aspetti non sono facili da superare.

Uomini e donne anticipazioni: "È l'uomo forte che piace a me"

In attesa di scoprire se il rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella si rafforzerà nelle prossime puntate del Trono Over, nelle pagine di Uomini e donne Magazine la dama ha spiegato che diversi aspetti del carattere del piastrellista l'hanno conquistata. Certo, la sua irascibilità può rappresentare un problema ma allo stesso tempo lui è una persona forte e rassicurante, anche se deve fare attenzione a non trasformarsi in un uomo prepotente.

Annuncio

La Galgani ha poi aggiunto un ultimo ingrediente che certo non guasta in una relazione ovvero il fatto che lui sia gradevole di aspetto. E, mentre i fan attendono di sapere di più su questa coppia, l'ironia continua a rimbalzare sul web in seguito ad alcune affermazioni di Tina Cipollari sulla sua storica antagonista Gemma. Nella puntata della scelta, la dama ha consigliato Teresa di scegliere con il cuore, proprio come lei in passato aveva fatto con Giorgio Manetti. L'esito della decisione della tronista non è stato dei migliori, dato che ha ricevuto un secco 'no' da Andrea Dal Corso. Per questo, poco dopo la puntata, Tina Cipollari ha scritto sui social: "Ve lo dicevo che la mummia porta iella", aggiungendo una foto di Teresa e Gemma con varie corna e gufetti.