Andrà in onda questa sera, lunedì 18 febbraio 2019, la puntata in prima tv de Il commissario Montalbano - Un diario del '43. Come vedere in replica l'episodio, qualora non abbiate modo di visualizzare in diretta tv questa sera la puntata, a partire dalle ore 21.20 su Rai 1?

Il commissario Montalbano - Un diario del '43: anticipazioni

Tratto dal noto romanzo di Andrea Camilleri, l'episodio presentato questa sera su Rai 1 sarà molto avvincente. Si tratta del secondo ed ultimo appuntamento con i film tv inediti. Ma che cosa accadrà in questa puntata?

Il celebre attore Luca Zingaretti, nei panni del Commissario Montalbano, dovrà affrontare tre casi differenti. Nel primo caso, deve indagare sul ritrovamento di un diario che è stato scritto nell'estate del 1943 da Carlo Colussi.

All'epoca, egli aveva 15 anni. Il ritrovamento è avvenuto successivamente alla distruzione di un silos. Montalbano dovrà così indagare sulle ideologie di un ragazzino fascista, che racconta di aver compiuto una strage il giorno successivo all'8 settembre 1943, data del noto armistizio.

Il secondo caso riguarda un vispo novantenne, che si chiama John Zuck. Egli chiederà l'aiuto di Montalbano per una motivazione insolita: il suo nome è stato, infatti, inserito per errore sulla lapide dei caduti in guerra. Non essendo morto, però, vorrebbe poter rimuovere il suo nome dalla lapide. Infine, nel terzo ed ultimo caso, il Commissario deve indagare sull'uccisione di un anziano signore, che risulta essere uno dei più ricchi imprenditori di Vigata. Tutti e tre i casi saranno curiosamente collegati tra di loro, con grande stupore delle forze dell'ordine.

Come rivedere la puntata del 18 febbraio 2018 in replica

Qualora non abbiate modo questa sera di seguire l'avvincente puntata de Il Commissario Montalbano, esiste la possibilità di poterla visionare in replica. Ciò può avvenire in modo molto semplice: tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di una connessione internet e di un dispositivo che abbia la possibilità di connettersi: una smart tv, un cellulare, un personal computer o un tablet.

La visione in streaming della replica è possibile attraverso il sito ufficiale della Rai, Rai Play, che presenta un vasto archivio di puntate. A partire dal termine della messa in onda della puntata di questa sera, verrà caricato anche questo nuovo episodio. Avrete così modo di seguirlo con tutta calma, nel momento che preferite.