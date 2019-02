Annuncio

Le vicende di Un posto al sole tornano con un nuovo appassionante appuntamento settimanale. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 25 febbraio al 1 marzo rivelano che la vendetta di Prisco nei confronti di Franco si farà più dura ed il Boschi verrà aggredito brutalmente. Intanto, Elena dopo aver perso il bambino, farà molta fatica a riprendersi e deciderà di partire, mentre Otello tornerà con una triste notizia. Infine, Guido si dichiarerà a Mariella come non aveva mai fatto prima.

Un posto al sole, Franco brutalmente aggredito

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Franco Boschi verrà brutalmente aggredito e sarà portato in ospedale per essere soccorso.

I suoi familiari, preoccupati per lui, si precipiteranno in ospedale per avere notizie sul suo stato di salute mentre Prisco aspetterà di sapere se la sua vendetta sia andata a buon fine. Nel frattempo, Guido e Mariella si incontreranno per caso e non saranno indifferenti uno all'altro. Cerruti li vedrà e comincerà a preoccuparsi. Elena farà molta fatica a riprendersi ed intanto Marina riuscirà a trovare la maniera giusta per tenere Valerio lontano da sua figlia. Franco capirà che, dietro alla vile aggressione subita, si cela la mano di Prisco e per questo motivo comincerà a temere che l'uomo possa fare del male anche ad Angela e Bianca. Ciro, venuto a sapere dei timori di Franco, si offrirà di aiutarlo. Otello tornerà da Indica con una triste notizia che lascerà di stucco Silvia e Michele.

Elena decide di partire

Elena sarà determinata a mettere la parola fine alla sua storia con Valerio, mentre Simona prenderà una decisione del tutto inaspettata. Adele, dopo aver vissuto per un po' in terrazza, deciderà di trovarsi un appartamento in affitto, ma avrà molte difficoltà a reperirne uno. Nel frattempo, Giulia la spronerà a far valere i suoi diritti nei confronti di Manlio. Renato farà da baby sitter a Jimmy ma, mentre è con lui, si addormenterà sul divano e lascerà il telecomando nelle mani del piccolo. Il periodo di maternità di Mariella è finito, la vigilessa dovrà riprendere servizio al Comando e ciò significa tornare a lavorare vicino a Guido. Che cosa succederà? Elena deciderà di partire per allontanarsi da Valerio il quale, non appena saprà dell'imminente partenza della Giordano, andrà da lei per chiederle di dargli una nuova possibilità.

Guido si dichiara a Mariella

Renato verrà preso dai sensi di colpa per essersi addormentato mentre faceva da baby sitter a Jimmy e così dirà la verità a Raffaele. Il Giordano, a quel punto, escogiterà un piano per capire se il bambino possa aver subito un trauma dalla visione di un film horror. Guido dichiarerà il suo amore a Mariella come non lo aveva mai fatto prima. La vigilessa, grazie alla dichiarazione del Del Bue, vivrà per qualche istante il suo sogno di famiglia tradizionale, ma il pedante Cotugno la riporterà alla realtà e la donna dovrà affrontare Salvatore. Serena attenderà i risultati del test del Dna che ha fatto per la causa di eredità, ma comincerà ad avere il dubbio che Gigi del Colle non sia davvero suo padre. Renato avrà lo stesso timore di Raffaele circa la possibilità che Jimmy possa aver riportato traumi nel guardare un film horror e così si vedrà costretto a dire la verità a Giulia.