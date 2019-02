Annuncio

Oggi, 5 febbraio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne, con le vicende sempre più complicate dei suoi protagonisti. Dopo avere visto Gemma Galgani e Rocco Fredella nuovamente vicini, al punto da scambiarsi un bacio al centro dello studio, l'appuntamento odierno con il dating show ripartirà da dove era stato interrotto ieri 4 febbraio, ovvero dalla segnalazione relativa a Claire e Gian Battista. La coppia era stata filmata mentre si trovava all'interno di un locale e parlava della strategia da utilizzare durante il programma per ottenere una certa attenzione su di loro.

Le dichiarazioni sono state inviate da un fan a Gianni Sperti che ne ha subito fatto parola con la redazione. Dama e cavaliere, che ieri hanno provato con pochi risultati ad arrampicarsi sugli specchi, oggi si troveranno ancora al centro dello studio per un difficile confronto con Maria De Filippi [VIDEO].

Ma non si parlerà soltanto di loro: il programma, infatti, tornerà ad occuparsi del triangolo Roberta, Riccardo e Ida oltre che di Angela Di Iorio.

Uomini e donne anticipazioni: la complicata posizione di Gian Battista e Claire

Witty Tv ha già diffuso le prime anticipazioni relative alla puntata di Uomini e donne che verrà trasmessa oggi 5 febbraio. In essa si parlerà nuovamente di Gian Battista e Claire dopo la segnalazione giunta a Gianni Sperti [VIDEO]. La coppia, al centro dello studio, cercherà con difficoltà di chiarire la propria posizione. Maria De Filippi spiegherà loro quanto accaduto all'interno del locale e preciserà fin da subito: "Se anche uno di voi volesse rimanere, io non ci tengo". Parole forti anche da parte di Tina Cipollari che affermerà: "Ma tu sei una mente diabolica".

Sembra dunque che il percorso di dama e cavaliere all'interno del dating show di Maria De Filippi stia per giungere al termine. Lo spazio passerà poi a Riccardo Guarnieri che si troverà al centro dello studio insieme a Roberta Di Padua. La coppia ha iniziato a frequentarsi già da qualche settimana, finendo per causare nuove sofferenze a Ida Platano che si troverà oggi coinvolta in quello che potrebbe trasformarsi in un triangolo sentimentale.

Oggi nel Trono Over: il ritorno di fiamma è possibile

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna proseguono con le parole di Roberta, che inviterà Riccardo a non dare alcuna aspettativa a Ida, dimostrando di avere definitivamente chiuso con lei. La Platano verrà coinvolta nella discussione e Riccardo la attaccherà, ricordandole che proprio il suo eccessivo vittimismo l'ha allontanato da lei. Quando però Roberta lascerà intendere che lei e Guarnieri hanno trascorso diverso tempo insieme (anche di notte), Ida uscirà in lacrime e a sorpresa il suo ex la seguirà, abbracciandola.

L'atteggiamento del cavaliere sembrerà lasciare aperta la strada per un clamoroso ritorno di fiamma. Infine, verrà annunciato l'ingresso di Beniamino (o Benny, come viene chiamato amichevolmente), il cavaliere giunto per corteggiare Angela Di Iorio. E quest'ultima, sorridente come non mai rilascerà un eloquente: "È stato fantastico". Mentre Tina Cipollari lascerà chiaramente intendere che l'interesse della dama è rivolto solo ai soldi del suo spasimante.