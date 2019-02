Annuncio

Il trono di Lorenzo Riccardi nella trasmissione di Uomini e Donne ha sconvolto tutti. Lorenzo, il giovane ventitreenne milanese è stato inizialmente disprezzato a causa del suo atteggiamento molto superficiale. Ma nei mesi successivi in cui si è fatto conoscere è emerso un lato simpatico e giocoso dello stesso che addirittura potrebbe mancare al pubblico del trono classico durante l'assenza del ragazzo dallo studio del programma. Come ben sappiamo Lorenzo ha già registrato la propria scelta portando a termine il trono ma questo pomeriggio assisteremo ad un'ospitata speciale nel corso della puntata del trono over: Riccardi sarà presente in studio.

Uomini e donne, anticipazioni della puntata di oggi 19 febbraio: Lorenzo Riccardi al trono over

Le anticipazioni sulla puntata del trono over prevista questo pomeriggio (al consueto orario delle 14:45) ci rivelano che assisteremo ad ulteriori chiarimenti/screzi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La nota ex coppia si è detta "addio" a distanza della partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. In puntata si parlerà anche di Paolo il quale sappiamo essere un'ex conoscenza della nota dama Gemma Galgani. L'uomo dichiarerà amore attraverso un inaspettato "Ti amo" alla donna che sta attualmente frequentando. Tra dichiarazioni e dibattiti assisteremo all'ospitata speciale, in studio, di Lorenzo Riccardi. Il ragazzo si presenterà con in mano un piccolo trono rosso affermando di voler continuare a rimanere li. Naturalmente si tratta di una scena ironica che oltre a sorprendere, divertirà lo stesso pubblico presente in trasmissione.

U&D, prossima la scelta di Lorenzo Riccardi

È apparso sempre giocoso e divertente ma Lorenzo ha vissuto un difficile periodo ricco di ansia prima della registrazione della sua scelta.

A dichiarare gli attimi vissuti prima del fatidico momento è stato lo stesso tronista la cui paura più grande sarebbe quella di rimpiangere la non scelta. Malgrado le prime paure, però, sappiamo che il tronista ha superato questo momento portando a termine anche la festa al castello.

A riguardo si vocifera che la preferenza del ragazzo sia ricaduta su Claudia Dionigi. Al momento non conosciamo con certezza il nome della corteggiatrice che è attualmente la compagna di Lorenzo ma lo scopriremo a distanza di pochi giorni (la scelta di Lorenzo sarà trasmessa, in prima serata su Canale 5, venerdì 22 febbraio).