Annuncio

Annuncio

Il Trono Over di Uomini e donne è tornato ieri, 27 febbraio, su Canale 5 incentrandosi soprattutto sulle vicende di due coppie. La puntata si è aperta con le nuove dichiarazioni di Gemma Galgani riguardanti la sua relazione con Rocco Fredella: sebbene il cavaliere le abbia chiesto ancora di trascorrere la notte insieme, lei ha preferito non correre troppo, prendendosi del tempo per capire meglio i propri sentimenti. Archiviate le note vicende della dama torinese, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Stando alle loro parole, la loro frequentazione sembrava ormai chiusa, ma guai a giungere a conclusioni troppo affrettate: stando ad una recente segnalazione del portale Isa e Chia, infatti, il rapporto tra dama e cavaliere potrebbe non essere giunto definitivamente al termine.

Annuncio

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e Roberta si vedono ancora

Una recente segnalazione del sito Isa e Chia sembra confermare che tra dama e cavaliere non sia finita qui. Alcune foto pubblicate da entrambi sulle Instagram Stories dimostrano chiaramente che lo scorso weekend Roberta e Riccardo si trovavano a cena insieme: sebbene gli scatti non mostrino il volto dei diretti interessati, le pietanze sui piatti, la location e le tovaglie usate nei tavoli sono senza dubbio le stesse. La frequentazione tra i due non si è, dunque, conclusa. Non ci resta che attendere di conoscere gli esiti di questa frequentazione già nelle prossime puntate dedicate al Trono Over.

Trono Over di Uomini e donne: l'ammissione di Riccardo

La parte della puntata di Uomini e donne di ieri, dedicata a Riccardo e Roberta, si è aperta con un acceso confronto: la dama si è detta delusa e arrabbiata perché lui ha annullato all'ultimo momento l'incontro già previsto a Taranto dove avrebbero dovuto trascorrere il weekend insieme.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'ex di Ida Platano ha giustificato la sua richiesta con la necessità di far calmare le acque dopo le ultime puntate trasmesse su Canale 5 e gli attacchi nei loro confronti fatti sui social network. La Di Padua, tuttavia, ha ammesso di non essere interessata a certi commenti, visto che nella vita ha dovuto affrontare cose ben più gravi. Nel confronto è intervenuta anche Tina Cipollari che ha fatto notare come il copione di Guarnieri sia sempre lo stesso: corteggiare le donne, per poi lasciarle quando non appena raggiunto il suo obiettivo. 'Sei già stata cestinata', ha precisato l'opinionista, riferendosi alla dama. Roberta ha, quindi, confermato di essersi già accorta che Riccardo non desidera avere né impegni né responsabilità. Affermazioni che, in parte, sono state confermate dal diretto interessato che ha ammesso che il vero sentimento manca ancora.