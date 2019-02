Annuncio

“Il suo nome non urla Claudia, ma business”. Giulia Cavaglia aveva commentato così la scelta di Lorenzo Riccardi subito dopo la decisione del tronista. A distanza di pochi giorni i due si sono ritrovati uno di fronte all’altra nel corso della registrazione di ieri pomeriggio del trono classico di Uomini e donne. Durante il confronto, come anticipato dal portale il Vicolo delle News, la torinese ha aggiustato il tiro ed ha precisato che certe affermazioni erano dettate dalla rabbia per la mancata scelta. Al momento di lasciare lo studio l’ex corteggiatrice ha riferito di avere un regalo per Maria De Filippi e Raffaella Mennoia ma è stata bloccata dalla conduttrice che le ha proposto un dono speciale: il trono del people show di Canale 5. Una decisione che è stata apprezzata da Lorenzo: “Giulia lo meritava, l’ho detto anche prima a Raffaella”.

Maria De Filippi spiazza la Cavaglia

C’era attesa per conoscere il nome del nuovo tronista dopo la scelta di Lorenzo Riccardi. Venerdì 1 marzo anche Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez decideranno quale corteggiatrice sarà protagonista della festa di fidanzamento al castello. Nel corso della registrazione di ieri pomeriggio Maria De Filippi ha spiazzato Giulia Cavaglia proponendole il trono del dating show di Canale 5. “Lo avrei fatto anche con Claudia nel caso fosse stata lei la non scelta”. Superata l’emozione iniziale la torinese ha accettato la proposta della conduttrice e si è accomodata sulla poltrona rossa ed ha deciso di incontrare Claudia Dionigi dopo aver manifestato inizialmente la volontà di non vederla.

Lorenzo apprezza la scelta della redazione: 'Giulia lo meritava'

Giulia Cavaglia affiancherà Angela Nasti e Andrea Zerella sul trono di Uomini e Donne. La scelta della redazione è stata condivisa anche da Lorenzo Riccardi che ha rivelato che prima della trasmissione aveva riferito a Raffaella Mennoia che l’ex corteggiatrice meritava un’opportunità del genere. “Sono felice per lei”. Da parte sua Giulia ha spiegato che il suo ragazzo ideale deve essere tatuato e, soprattutto, deve farla ridere e organizzarle sorprese. In seguito è entrata in studio Claudia Dionigi che stuzzicata da Maria De Filippi ha riferito di essere innamoratissima di Lorenzo prima di rivelare un aneddoto sull’ex tronista: “Questa mattina si è messo in piedi sul letto ed ha iniziato a saltellare”.

La ventottenne si è poi rivolta alla conduttrice ed in maniera scherzosa ha riferito: “Maria che croce mi hai dato”.