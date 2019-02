Annuncio

A pochi giorni dall'avvenuta messa in onda della scelta dell'ormai ex-tronista, Andrea Cerioli, sembra che non si parli d'altro. Il web influencer Andrea si era espresso ai microfoni del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dichiarando che la sua si sarebbe molto probabilmente rivelata una 'scelta impopolare', dopo le numerose critiche giunte dal pubblico in studio, dal popolo del web e dall'opinionista del programma Gianni Sperti, che in occasione della puntata finale del trono di Cerioli contestava a quest'ultimo di non essere riuscito a trasmettere alcuna emozione al pubblico nelle sue esterne vissute con l'ormai ex-corteggiatrice e scelta, Arianna Cirrincione.

La coppia in questione si è concessa ad un'intervista, aprendosi sul post-trono e sul delicato tema della convivenza.

Andrea e Arianna si aprono sulla 'convivenza' e non solo

L'ormai ex-tronista di Uomini e donne, Andrea Cerioli, e la sua attuale ragazza nonché ex-corteggiatrice scelta, Arianna Cirrincione, hanno deciso di aprirsi ai microfoni del celebre 'Uomini e Donne Magazine', a margine del loro post-Trono e dei sentimenti nutriti l'uno nei riguardi dell'altro.

La neo-coppia più chiacchierata del momento, nonostante abbia ad oggi ricevuto molte critiche, da parte di chi ritiene che la loro unione fosse studiata a tavolino allo scopo di ottenere visibilità e consenso popolare, non ha nascosto al pubblico di aver maturato la decisione di andare a convivere. In particolare, Cerioli ha rivelato la sua volontà di comprare una casa tutta sua, dove intenderebbe andare a convivere con Arianna in futuro: “A questo punto, invece che andarci da solo, ci vado in compagnia. Direi che è tutto perfetto.”

“Siamo già molto affiatati. Che volete vi dica, non servono tanti giri di parole: sono felice”, queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex-tronista bolognese a margine della sua scelta e in risposta ai numerosi haters. Cerioli e la sua attuale ragazza hanno deciso di andare a conoscere i genitori dell'uno e dell'altra, e hanno rivelato di non essersi separati mai, o almeno ''non più di 48 ore'' nei primi giorni seguiti alla loro scelta.

Il bello e tenebroso Cerioli ha tenuto a rispondere alle numerose critiche ricevute da chi non crede alla veridicità della sua scelta, dichiarando che se avesse voluto mentire al suo Trono, avrebbe tirato per le lunghe posticipando la data della sua scelta.

Andrea Cerioli e il post-trono

''Sono una delle persone più complicate che conosca, eppure non avete mai smesso di volermi bene, ed io il bene lo sento. Mi fate sentire voluto, ogni giorno.'', queste ultime sono solo alcune delle parole che ha rilasciato per iscritto Andrea Cerioli, aprendosi ai suoi followers in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, a seguito della messa in onda della sua scelta.

La puntata finale del trono di Andrea Cerioli ha avuto un esito a tratti atipico rispetto a quello a cui si è soliti assistere negli episodi finali del dating-show di Maria De Filippi: in occasione della sua scelta, e a seguito delle numerose critiche ricevute da chi gli contesta di non essere riuscito a far trapelare alcun sentimento nel corso delle sue esterne, l'ex-pupillo di Maria De Filippi aveva tenuto a ringraziare tutto lo staff del noto programma di Canale 5, dichiarandosi molto affezionato all'intero entourage del format prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo.