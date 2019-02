Annuncio

C’è posta per te si è preso una pausa per evitare il Festival di Sanremo. Terminata la kermesse musicale, però, C'è Posta per te, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi, sta per tornare su canale 5 con nuovi e scoppiettanti ospiti. Nella puntata del 16 febbraio, ci saranno come ospiti due comici d'eccezione: Pio e Amedeo.

Il duo comico foggiano ritorna subito in televisione dopo l'intervento sul palco dell'Ariston, dove hanno fatto uno degli sketch che più hanno divertito il pubblico sanremese. Pio e Amedeo saranno ospiti per portare all'attenzione di tutti la storia di Gabriele, un ragazzo desideroso di incontrare il calciatore Mario Balotelli. Un vero e proprio sogno che è riuscito a realizzare, scrivendo al programma di Maria De Filippi. Il calciatore in questione, infatti, sarà uno degli altri ospiti della puntata di C'è Posta per Te.

Mario Balotelli a C'è Posta per Te: 'vittima' di Pio e Amedeo

Un altro degli ospiti speciali del ritorno di C'è Posta per te sarà Mario Balotelli, il calciatore che Gabriele sogna di incontrare e che sarà anche vittima di uno degli scherzi di Pio e Amedeo.

Balotelli, infatti, sarà vittima degli 'Emigratis', che approfitteranno di lui per fargli acquistare un'automobile, che i due si faranno recapitare direttamente a Cinecittà, già pronta e accessoriata. Ma siamo certi che Balotelli accetterà di essere vittima dei due comici pugliesi o li lascerà con un salatissimo conto da pagare? Probabilmente cederà perché, come hanno rivelato Pio e Amedeo, in maniera irriverente come loro solito, il loro piano sarà quello di regalare l'auto a Gabriele.

Il ritorno dopo il Festival e la sfida con 'Ora o mai più'

Il programma di Maria De Filippi, insomma, vuole tornare più in forma che mai dopo la pausa presa a causa del Festival di Sanremo. Probabilmente la Mediaset pensava di non poter vincere la sfida auditel contro un colosso come Sanremo, ma non sembra temere il programma Ora o mai più, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 sabato 16 febbraio.

Il programma di Amadeus è stato uno dei più seguiti della scorsa stagione televisiva e, per questo, quest'anno è stato mandato in onda contemporaneamente a C'è Posta per Te, che si è preparato per l'occasione con degli ospiti d'eccezione. Anche Amadeus, però, ospiterà in studio due cantanti del Festival di Sanremo 2019.

Non ci resta che attendere per scoprire chi dei due perderà la sfida dello share televisivo.