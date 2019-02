Annuncio

L'Isola dei Famosi 2019 non riesce a decollare. Gli ascolti di questa nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 continuano ad essere molto bassi e anche la seconda puntata trasmessa questo giovedì sera in tv ha confermato il flop di quest'anno. Il reality show, infatti, ha registrato l'ascolto più basso di sempre nella storia dell'Isola e in casa Mediaset hanno scelto di correre subito ai ripari per evitare un ulteriore crollo a partire dalla terza puntata in poi.

Cambio programmazione per l'Isola dei famosi 2019 dopo il flop di ascolti

Nel dettaglio, infatti, a partire da domenica 3 febbraio, l'Isola dei famosi cambia giorno di messa in onda e lascia così il giovedì sera, per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni che potrebbe dare il 'colpo di grazia' alla trasmissione.

Questa settimana, quindi, raddoppia l'appuntamento con l'Isola dei famosi 2019 in tv e quindi la terza puntata verrà trasmessa già questa domenica, anche se per evitare un ulteriore crollo di ascolti, a Mediaset hanno scelto di cancellare la puntata de Le Iene su Italiauno.

Da qualche settimana, infatti, Le Iene sono tornate nuovamente nel prime time della rete giovane del gruppo Mediaset, portandosi a casa un'ottima media di spettatori che oscilla sui 2 milioni a settimana pari ad uno share dell'11%.

Mediaset cancella la puntata de Le Iene per 'salvare' l'Isola dei famosi

Numeri che avrebbero potuto mettere ulteriormente in difficoltà l'Isola dei famosi della Marcuzzi e quindi per questo motivo si è optato per la cancellazione della trasmissione ideata da Davide Parenti. Questa settimana, quindi, non ci sarà nessun appuntamento con Le Iene in prime time su Italiauno: la trasmissione tornerà il prossimo 10 febbraio su Italiauno, anche se in quella serata è comunque previsto un nuovo appuntamento con L'Isola dei famosi. Vi terremo aggiornati su quelle che saranno le novità del palinsesto Mediaset delle prossime settimane.

Intanto il secondo appuntamento con l'Isola ha registrato un ascolto negativo di appena 2.4 milioni di spettatori, fermandosi ad uno share del 13%. Il reality show è stato surclassato in prime time dalla fiction Che Dio ci aiuti 5, seguita da una platea di oltre cinque milioni di spettatori ma anche dalla partita di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che su Raidue ha conquistato l'attenzione di oltre 4.6 milioni di tifosi.