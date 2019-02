Annuncio

Barbara D'Urso offesa da uno dei concorrenti dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi, il quale qualche tempo fa su Facebook aveva postato dei messaggi denigratori e offensivi nei confronti della conduttrice di Canale 5. Messaggi che sono stati portati alla luce da Selvaggia Lucarelli e che sono stati mostrati anche nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi, in onda giovedì sera in prime time, dove abbiamo visto che la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha usato termini molto forti nei confronti di John Vitale, il naufrago protagonista di questa bufera.

John Vitale offese Barbara D'Urso: scoppia la bufera all'Isola dei famosi

La Marcuzzi, senza mezzi termini, ha condannato i messaggi altamente offensivi di John nei confronti della collega e ha aggiunto che, se fosse stato per lei, avrebbe dovuto abbandonare subito il cast di questa Isola dei famosi.

Questo, però, non è successo, perché John ha pronunciato o per meglio dire ha scritto questi messaggi al vetriolo nei confronti della D'Urso quando ancora non aveva preso parte alla trasmissione.

Sta di fatto che le sue parole sono state duramente condannate da tutti, anche dalle due opinioniste dell'Isola che in diretta l'hanno definito il classico 'leone da tastiera', che prima ne dice di tutti i colori sui personaggi famosi (senza neppure conoscerli) e poi chiede scusa in diretta televisiva.

Ovviamente non è mancato il commento di Barbara D'Urso, la quale nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa ieri in televisione, non ha potuto non fare cenno a quello che era successo all'Isola dei famosi la sera prima. La conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente Alessia Marcuzzi per averla difesa a spada tratta durante la messa in onda del reality, aggiungendo poi che anche lei sarebbe stata d'accordo nel procedere con l'eliminazione definitiva di John Vitale dal cast di questa edizione.

La D'Urso rimanda l'argomento 'offese' a Domenica Live

La D'Urso, poi, ha subito chiuso l'argomento dicendo che ne avrebbe parlato maggiormente nel corso della nuova puntata di Domenica Live che vedremo in onda il 3 febbraio alle 17.20 circa in diretta tv su Canale 5. Non si esclude, quindi, che, proprio durante la trasmissione domenicale, la conduttrice possa vuotare il sacco e dire nei minimi dettagli quello che pensa di John Vitale e degli insulti sessisti che le sono stati rivolti contro qualche tempo fa. Vi terremo aggiornati sull'evolversi del caso.