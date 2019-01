Annuncio

Per il momento tutto procede come previsto nelle trame americane di Beautiful relative alle sorti di Beth Spencer. Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che la piccola sia stata sottratta a Hope [VIDEO], poco dopo il parto: Reese ha fatto credere alla Logan che la neonata sia nata morta, a causa del distacco della placenta, e ha poi deciso di usare la creatura per darla in adozione. E, nel peggiore degli scenari, fra pochi giorni sarà proprio Steffy a decidere di far entrare Beth nella sua famiglia, per dare una sorellina a Kelly.

Il tutto a sua insaputa, lasciando così intravedere la possibilità di una bomba pronta ad esplodere nei prossimi mesi quando la verità (e si sa che a Beautiful le bugie hanno le gambe corte) verrà svelata.

Infatti, mentre Steffy prenderà la sua decisione definitiva in merito all'adozione, Hope comincerà a farsi delle domande sulle motivazioni che hanno portato la rivale a compiere questo passo, mostrando allo stesso tempo una strana connessione con la bambina.

Anticipazioni Beautiful: Beth viene adottata da Steffy

Le anticipazioni di Beautiful sulle trame americane di fine gennaio e inizio febbraio confermano l'importante decisione di Steffy: dopo avere incontrato per la prima volta la neonata, credendola figlia di Flo, la Forrester ne resterà letteralmente conquistata e deciderà di procedere con l'adozione privata. Mai potrebbe sospettare che in realtà si tratta della figlia di Hope e Liam, data per morta a Catalina, né tanto meno potrebbe immaginare di essere coinvolta nel sotterfugio di Reese per ottenere denaro facile.

Advertisement

Il ginecologo, infatti, non avrà tempo da perdere se vorrà pagare il suo creditore prima che l'uomo faccia del male a Zoe, come da lui dichiarato. Proprio per questo chiederà a Flo di aiutarlo e fingere di essere la madre di quella tenera creatura, che già nelle prossime settimane diventerà ufficialmente Phoebe Forrester (nome scelto in memoria della gemella di Steffy). La notizia di questa adozione arriverà presto alle orecchie di Hope, dopo che già Liam ha dato la sua approvazione al grande passo che in qualche modo influenzerà la vita di Kelly. Ma se lui apparirà fin da subito felice di questa opportunità offerta all'ex moglie, ben diverso sarà il comportamento di Hope [VIDEO], che comincerà a porsi delle domande...

Puntate americane Beautiful: Hope e Liam si sentono vicini a Phoebe

I "February Sweeps" del Soap Opera Digest, ovvero la più autorevole rivista americana in fatto di soap opera, confermano l'adozione di Steffy, che deciderà di chiamare la sua bambina Phoebe. Tale decisione, però, non resterà priva di conseguenze e la porterà a scontrarsi con Hope.

Quest'ultima vorrà scoprire le motivazioni di tale adozione, arrivata solo poche settimane dopo la "morte" di Beth e vedrà in tale decisione qualcosa di poco chiaro. Alle prese con una forma di depressione che si farà sempre più grave, la figlia di Brooke accuserà la rivale di averle voluto fare del male, dato che in questo modo lei potrà crescere ben due bambine. Ma le novità non finiscono qui: le anticipazioni di Beautiful precisano, infatti, che Hope e Liam sentiranno una strana connessione nei confronti di Phoebe e non saranno in grado di darsi una spiegazione a questo sentimento. Mai, almeno per ora, potranno sospettare che dietro a tale adozione ci saranno gli intrighi di Reese, destinati a far soffrire molte delle persone dei clan Forrester, Logan e Spencer.