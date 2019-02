Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita”, ambientata ad Acacias 38. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete La 1 TVE dal 25 febbraio all'1 marzo, il pubblico farà i conti con dei cambiamenti a causa di un salto temporale di 10 anni. Oltre a Trini Crespo, Ramon Palacios e Celia Alvarez Hermoso, non farà più parte del cast nemmeno Leonor Hidalgo. La figlia di Rosina Rubio se ne andrà dal paese iberico, in compagnia del fidanzato Inigo e della cognata Flora. Per fortuna le sorprese non mancheranno grazie all’ingresso di nuovi volti. Si parlerà della famiglia Dominguez, che acquisterà la vecchia casa dei Palacios, ma anche dei Pasamar, i quali avranno in gestione un ristorante, e di Genoveva, la nuova fidanzata di Samuel Alday, che avrà fascino da vendere.

Annuncio

Una Vita: Celia sempre più ossessionata da Milagros, la partenza di Leonor

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Spagna dal 25 febbraio all’1 marzo 2019, rivelano che Ramon rimetterà piede nella stanza in cui è morta Trini. Carmen avrà lo stesso sospetto di Cesareo su Samuel, dato che penseranno che sia coinvolto in questioni losche. Intanto Felipe, su scelta di Lucia, darà a Telmo il consenso per poter gestire la fondazione. Quest’ultimo verrà portato alla stazione di polizia come responsabile dell’omicidio di Jimeno. Ramon, consapevole che Celia sia ossessionata da sua figlia Milagros, la terrà d’occhio. Inigo ringrazierà Leonor per tutto quello che ha fatto per lui. Purtroppo Tito interromperà i due innamorati per dargli una notizia urgente.

Annuncio

I migliori video del giorno

Telmo riceverà un abbraccio da Espineira in presenza di Ursula. La moglie dell’avvocato Alvarez Hermoso continuerà a parlare a Milagros come se fosse sua figlia. Inigo annuncerà il ritorno alla boxe di Tito, ma per fare una scommessa chiederà a Liberto di prestargli dei soldi. Celia dirà a Felipe che Ramon non è in grado di prendersi cura della figlia. Padre Bartolomé e Telmo continueranno a svolgere le pratiche burocratiche di beneficenza: il parroco in tale occasione nasconderà qualcosa in un mobile situato nell'abitazione del collega. Leonor saluterà per sempre la madre per partire con Inigo.

Salto temporale di 10 anni, Lucia conosce la nuova fiamma di Samuel

Marcelina e Jacinto annunceranno che le loro famiglie hanno dato la loro approvazione per potersi sposare.

Annuncio

Padre Bartolomé comunicherà a Lucía e Úrsula che i racconti della fondazione sono vuoti. In banca, Lucia e Bartolomé apprenderanno di essere stati traditi da Telmo. Lucia annuncerà la sua partenza e lascerà una lettera a Telmo. Padre Bartolomé ed Espineira prepareranno una risposta alla trappola di Telmo. Celia rimarrà sconvolta dopo aver appreso che i Palacios se ne andranno a Parigi con la piccola Milagros. Tito perderà i sensi dopo una lotta, facendo preoccupare Inigo. Successivamente la sorella Flora e Leonor se ne andranno dal quartiere iberico in modo definitivo, il tutto in compagnia di Tito. La moglie di Felipe si intrufolerà di notte nell’abitazione di Ramon, che proverà ad impedirle di portare con sé la sua bambina. Nel frattempo Telmo cercherà di convincere Lucia a non lasciare Acacias 38. Dopo un salto temporale di dieci anni, Lolita gestirà un negozio. Servante e Fabiana saranno i proprietari di una pensione, invece La Deliciosa verrà sostituta dal ristorante Nuevo Siglo XX che verrà gestito dalla famiglia Pasamar, composta da Felicia e dai figli Emilio e Camino. Antonito venderà l’appartamento di famiglia. Tutti i compaesani attenderanno con impazienza i nuovi vicini, ovvero l’artista Bellita del Campo, il marito Jose Dominguez e la loro fidata cameriera Arantxa, che alloggerà in soffitta. Infine Lucia incontrerà per strada una donna affascinante chiamata Genoveva, che si rivelerà essere la nuova fiamma di Samuel Alday.