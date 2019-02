Annuncio

Le anticipazioni americane di Beautiful confermano che nei prossimi mesi la vicenda della presunta morte di Beth, la figlia di Liam e Hope, sarà il nucleo centrale delle trame della celebre soap opera della Cbs: come gli spettatori statunitensi stanno vedendo proprio in queste settimane, a creare una situazione complicata ed estremamente subdola sarà il dottor Reese Buckingham, il medico che assisterà la ragazza durante il difficilissimo parto, impossessandosi della bambina facendo poi credere a tutti che purtroppo fosse nata morta. Il motivo di un simile gesto sarà economico e il medico avrà come complice una donna misteriosa, Flo.

Beautiful, anticipazioni americane: Beth nelle mani del diavolo

Ricapitolando velocemente quanto accadrà nei prossimi mesi, quando al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse da Canale 5 ci saranno Steffy, Liam e Hope, possiamo già anticipare che il figlio di Bill si sposerà appunto con Hope dopo aver lasciato Steffy, con la quale avrà comunque una bambina, Kelly.

Proprio a causa di malanno della piccola, Liam non potrà essere presente durante il travaglio di Hope: ad assisterla ci sarà appunto solo il dottor Buckingham, che si impossesserà di Beth facendo credere a tutti che sia morta durante il parto, scambiandola con una bambina effettivamente deceduta. Tutto ciò per riuscire a saldare un pesantissimo debito contratto con degli strozzini che minacceranno la vita di Zoe, sua figlia.

Reese e Taylor, una relazione pericolosa

Come le anticipazioni di Beautiful riportano, Reese avvierà una frequentazione con Taylor e verrà dunque a sapere che sua figlia Steffy è intenzionata ad adottare una bambina per dare una sorella a Kelly: in combutta con Florence, detta Flo, farà credere che la donna abbia deciso di dare in adozione sua figlia.

L’adozione dovrà avvenire con pagamento in contanti, cosa che farà insospettire non poco Ridge.

Cosa leghi nello specifico Reese Buckingham a Flo non è ancora dato a sapere perché gli ultimi spoiler di Beautiful ancora non riportano informazioni, per ora si sa che a interpretare il personaggio sarà la trentenne attrice Katrina Bowden, nota al pubblico americano per la sua partecipazione alla Serie TV 30 Rock ma anche in alcuni film della serie American Pie e altri ancora. Florence racconterà di lavorare in un casinò e di non poter tenere la bambina con sé, ma resterà sempre sul vago in merito alla sua conoscenza col dottor Buckingham, dicendo solo di averlo contattato tramite un’agenzia e che la sta aiutando a risolvere la sua situazione.