Cardi B, nome d'arte per Belcalis Marlenis Almanzar, è una delle rapper americane e artiste più influenti nel mondo della musica. Ex spogliarellista e Instagram influencer nata e cresciuta in una povera famiglia del Bronx, dopo essere riuscita a partecipare in alcuni programmi televisivi che le hanno dato visibilità, firma nel 2017 un contratto con la Atlantic Records cambiando così per sempre la sua vita. In soli due anni la sua carriera l'ha portata a diventare la rapper donna più pagata del mondo e nominata ai Grammy's 2018 per le categorie "miglior interpretazione Rap" e "migliore canzone rap" per il singolo Bodak Yellow.

Cardi si difende dalle accuse di avere uno stile di vita troppo lussuoso

Cardi B ama aprirsi pubblicamente con i suoi fans e dire ciò che pensa su qualsiasi argomento senza preoccuparsi dei giudizi altrui.

Dopo continui commenti nelle sue pagine social di utenti invidiosi che la accusavano di avere uno stile di vita troppo costoso e lussuoso che includeva capi di famosi designer e unghie con cristalli Swarovski, Cardi B si è difesa con un video nella sua pagina Twitter in cui diventa onesta sull'ammontare delle spese di un artista e le tasse che questa categoria deve pagare allo stato americano.

Noi artisti dobbiamo spendere 300.000 dollari solo per i nostri look

L'artista spiega "Noi artisti dobbiamo spendere intorno ai 300.000 e i 250.000 dollari al mese solo per i nostri look e farci belli per i nostri fans e per quanto io cerchi di risparmiare non riesco ad abbassare i miei costi più di così".

Racconta inoltre che per il sistema di tassazione americano gli artisti musicali non sono inclusi nella categoria riservata ai Business e per questo devono dare allo stato il 45% di tutti i loro guadagni. Questo significa che per spendere 500.000 dollari devono aver guadagnato almeno 1 milione. Capi firmati, truccatori e parrucchieri devono essere all'ordine del giorno e queste spese sono tutte a carico dell'artista. "Sono stanca di vedere commenti di gente che dice perchè al posto di spendere tutti quei soldi non li dai in donazione, chi siete voi per giudicare come una persona deve spendere i soldi che ha sudato lavorando duramente".

Cardi B non solo mantiene se stessa e la sua famiglia che include il marito Offset, rapper americano del gruppo "Migos", con cui si è recentemente riconciliata dopo essersi lasciati a causa del tradimento di quest'ultimo e la piccola Kulture Kiari nata il 10 luglio del 2018, ma anche la sua intera famiglia di origine che grazie a lei è uscita dalla povertà.

Oggi secondo Forbes l'ammontare del patrimonio della star è di 8 milioni di dollari, tutti guadagnati tra il 2016 e il 2018.