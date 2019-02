Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful relative alle trame dal 10 al 16 febbraio confermano l'arrivo di nuovi problemi per Steffy e Liam. La coppia, che sembrerà essere molto vicina al tanto atteso ricongiungimento, si troverà ad affrontare i viscidi intrighi di Bill Spencer, più che mai convinto di dover separare la nuora dall'uomo che ama. E per raggiungere il suo scopo, il magnate coinvolgerà a sua insaputa anche Wyatt, convinto che l'ex moglie e Bill non abbiano mai smesso di vedersi segretamente. Da questa nuova insidia, nasceranno nelle trame della prossima settimana una serie di conseguenze che porteranno Liam dritto tra le braccia di Hope, che accoglierà con entusiasmo nella sua vita il suo ex marito, accettando una proposta di matrimonio fin troppo precipitosa.

Proprio questa velocità, e la notte di passione che Hope e Liam trascorreranno insieme, saranno destinate a causare ulteriori sofferenze tra i vari personaggi interessati in questa storyline.

Beautiful anticipazioni: Liam cade nella trappola di Bill

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful dal 10 al 16 febbraio, Wyatt cadrà nel tranello ben orchestrato dal padre e finirà con il credere che lui e Steffy siano ancora amanti. Andrà subito ad avvertire Liam di quanto scoperto e le sue parole saranno davvero un brutto colpo per quest'ultimo, che era finalmente pronto a perdonare l'ex moglie, formando insieme a lei la famiglia che hanno sempre desiderato. Mentre i due fratelli Spencer parleranno di questa triste scoperta, Steffy si troverà a casa, emozionata all'idea che Liam torni da lei.

Ma l'arrivo dell'uomo non darà l'esito sperato: il rampollo Spencer sarà furioso e inveirà contro la Forrester, accusandola di essere ancora l'amante di Bill. Steffy non saprà cosa rispondere a tali accuse, arrivate senza alcuna giustificazione, e non potrà fare altro che prendere atto della decisione dell'ex marito di lasciarla definitivamente. Liam correrà quindi da Hope e le chiederà di sposarlo mentre Bill si recherà dalla Forrester, che sembrerà quasi sul punto di cedergli.

Puntate Beautiful, prossima settimana: la notte di passione di Hope e Liam

Dopo la scoperta del presunto tradimento di Steffy, Liam si rifugerà da Hope e le confesserà il suo amore. Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana segnalano come il rampollo Spencer le chiederà di sposarlo e lei accetterà con entusiasmo.

La coppia trascorrerà anche una notte di passione insieme e il mattino successivo, la Logan prenderà l'anello di fidanzamento usato per una precedente proposta di Liam e lo indosserà. Nel frattempo, Steffy sarà distrutta e non riuscirà a comprendere per quale motivo il suo ex l'abbia accusata tanto ingiustamente. Chiederà a Wyatt di indagare per conto suo, senza sospettare che il realtà quest'ultimo è a conoscenza di tutti i particolari del caso. La Forrester cercherà inoltre di parlare ancora con Liam ma, proprio quando si metterà alla sua ricerca, si imbatterà Hope che la informerà della proposta di matrimonio.