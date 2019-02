Annuncio

Sabato 23 febbraio andrà in onda la sesta puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi e che ogni sabato sera tiene incollati al televisore più di 5 milioni di telespettatori, che si appassionano alle varie storie raccontate in studio dalla conduttrice. Come sempre, la padrona di casa sarà aiutata da alcuni ospiti d'eccezione e come ci rivelano gli spoiler, nella puntata di sabato prossimo sono attesi in studio la cantante Emma Marrone e l'attore di fama internazionale Owen Wilson.

C'è posta per te: Emma Marrone ospite d'eccezione

Ogni sabato sera il pubblico da casa si appassiona e si emoziona grazie al racconto di storie di gente comune che chiedono aiuto alla trasmissione anche solo per fare una sorpresa ad un loro caro.

Ad aiutare Maria De Filippi, ogni settimana intervengono degli ospiti d'eccezione ed anche sabato 23 febbraio vedremo entrare in studio alcuni personaggi famosi. Da quanto anticipato sulle pagine social ufficiali di C'è posta per te, nella sesta puntata il pubblico assisterà al gradito ritorno di Emma Marrone, l'ex allieva di Amici non nuova alle ospitate nel programma della De Filippi. Da alcuni spezzoni video pubblicati, vediamo la cantante salentina sfoggiare un look total black, mentre la padrona di casa questa volta ha optato per il bianco.

L'attore Owen Wilson in studio da Maria

Altro ospite atteso nella puntata di sabato 23 febbraio è la star internazionale Owen Wilson, attore molto amato dalla conduttrice, famoso in Italia anche per l'indimenticabile spot del 'Crodino' e per il film con Ben Stiller Zoolander.

L'attore 50enne, come ci rivelano le anticipazioni, sarà accolto da un caloroso applauso in studio ed elogiato dalla De Filippi. Anche nella sesta puntata quindi, interverranno ospiti di calibro internazionale, che aiuteranno i protagonisti delle varie storie a regalare un sorriso al destinatario della posta. Grande successo di pubblico anche in questa stagione di C'è posta per te che, di settimana in settimana, si conferma leader del sabato sera con ascolti che superano in ogni puntata i 5 milioni di telespettatori. Grande successo anche la scorsa settimana, dove il pubblico da casa si è divertito con lo sketch tra Pio e Amedeo e Mario Balotelli.

Attendiamo quindi la sesta puntata di C'è posta per te prevista per sabato 23 febbraio, per scoprire insieme le appassionanti storie raccontate da Maria De Filippi.