Emma Marrone è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica e non solo per la musica. Dopo aver informato i suoi fedeli fan di essere a lavoro per la release del singolo 'Love is madness' featuring Thirty seconds to Mars, l'artista di Sarò Libera è apparsa nella vesti di ospite nella nuova puntata di C'è Posta per te, dove è riuscita a sorprendere 2 giovani fan, Claudio ed Enrico.

Emma Marrone strega il pubblico di C'è posta per te

La cantante salentina dalla voce sabbiata è diventata protagonista di un'emozionante ospitata registratasi nello studio televisivo di C'è posta per te. L'artista vincitrice di Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo è stata chiamata a fare una sorpresa a due fan, affetti dalla sindrome di down, i quali si sono presentati a Maria De Filippi e ai telespettatori come fan innamorati della loro beniamina, Emma Marrone.

La conduttrice della rete ammiraglia Mediaset ha raccontato ad Emma che Claudio, uno degli invitati al people-show di Canale 5, aveva recentemente comprato un anello d'argento di fidanzamento che avrebbe voluto regalare ad Emma, perché intento a sposare la cantante. "Quando mi ricapita che uno mi vuole sposare", ha ironicamente esclamato la cantante salentina, un'esclamazione che ha divertito il pubblico di C'è posta per te, poco prima che entrassero in studio i due giovani fan, Claudio e Enrico.

Dopo essersi presentata ai suoi fan, Emma Marrone ha invitato i due ragazzi a mostrarsi generosi nei riguardi del pubblico, e a regalare degli oggetti a loro cari ad alcuni spettatori presenti in studio.

Una richiesta a cui Claudio ed Enrico hanno accolto ben volentieri, al fine di poter abbracciare la loro artista preferita. Prima di abbandonare lo studio di C'è posta per te, Emma Brown ha eseguito una performance del suo ultimo singolo, dal titolo 'Mondiale', un brano estratto dal suo ultimo album pubblicato nella riedizione 'Essere qui boom edition'. Emma si è esibita al people-show di Maria De FIlippi, tenendo per mano i due fedeli ammiratori, un gesto che è stato apprezzato molto dal popolo degli internauti.

Nel corso degli ultimi giorni la cantante è diventata vittima di una gogna mediatica, a seguito di un commento sessista destinatole online da parte del leghista Massimiliano Galli, il quale è stato per questo espulso dalla Lega.

In un concerto tenutosi ad Ancona, Emma ha lamentato di essere stata offesa non solo da persone comuni ma anche ''da chi ci governa'', un'esternazione che ha spaccato a metà il web.