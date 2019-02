Annuncio

Annuncio

Non si parla d’altro che della scelta di Lorenzo Riccardi, probabilmente registrata martedì sera nella famosa villa di Uomini e donne. Il milanese avrebbe scelto Claudia Dionigi e, anche se non esiste certezza, visto che la puntata andrà in onda soltanto il 22 febbraio, la notizia sembra quasi certa. A confermarlo anche alcune mosse social degli interessati: nello specifico, alcuni like fanno pensare proprio ad un 'sì' e soprattutto che la scelta sia ricaduta davvero sulla bionda romana.

La sorella di Lorenzo segue Claudia

Mentre Teresa Langella sembra aver scelto Andrea Dal Corso, Lorenzo sembra aver optato per la 28enne romana, lasciando a mani vuote Giulia Cavaglià, che fino a poche settimane fa sembrava la preferita del tronista.

Annuncio

Non sono ancora chiare le dinamiche della scelta. Inizialmente si è parlato di una lite del tronista con la Dionigi così forte da spingere il 23enne a lasciare la villa, per poi decidere di sceglierla. Per quanto riguarda le voci sul possibile no da parte di Claudia, a quanto pare, un post sembra dimostrare l’esatto contrario. In particolare, il sito newsued.com ha riportato lo screenshot di un like della Dionigi che lascia pensare che è decisamente improbabile che Lorenzo abbia ricevuto un no dalla ragazza. Ma questi non sarebbero gli unici indizi a confermare la scelta di Lorenzo. Una lettrice del sito newsued.com ha anche raccontato di essere passata nel negozio della famiglia di Claudia e di aver chiesto al padre della ragazza come era andata a finire, ricevendo una risposta affermativa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Oltretutto, sembra che Sofia Riccardi, sorella di Lorenzo, abbia iniziato a seguire Claudia proprio da ieri. Sicuramente non è un caso e ciò conferma che i rumors circolanti su questa burrascosa scelta siano veri.

Giulia Cavaglià inizia a seguire la Toc

E Giulia come l’avrà presa? La torinese, che per molti era la preferita di Lorenzo, sempre nella giornata di ieri, ha iniziato a seguire l’agenzia The One Celebrity, frequentata da molti personaggi di Uomini e Donne. Secondo i telespettatori più attenti, il fatto che la Cavaglià abbia iniziato a seguire l’agenzia proprio ieri è un chiaro segno di non scelta. La 20enne di Torino, dunque, chiusa la parentesi con Lorenzo, avrebbe trovato consolazione nelle proposte di lavoro dell'agenzia in questione.

Annuncio

Ora non resta che attendere la messa in onda della puntata dedicata alla scelta di Lorenzo, ma prima ci sarà quella dedicata a Teresa. Anche nel caso della partenopea è circolata la voce su un possibile 'no' di Andrea Dal Corso, seguito da un chiarimento e dalla fatidica festa di fidanzamento. Chissà che a finire sul trono ora non saranno proprio Antonio Moriconi e Giulia Cavaglià.