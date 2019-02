Annuncio

Si apre oggi una nuova settimana di Beautiful ampiamente caratterizzata dalle conseguenze dei raggiri di Bill Spencer. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 18 al 23 febbraio confermano che Hope proseguirà nei preparativi del matrimonio con Liam, dopo la proposta arrivata tanto inaspettata. La giovane Logan verrà sollecitata dalla madre che le chiederà di non attendere oltre, pronunciando il fatidico sì il prima possibile. Ma, mentre Hope vivrà grandi emozioni all'idea di sposare lo Spencer, Wyatt apprenderà qualcosa di molto importante che potrebbe riportare Liam indietro sui suoi passi. Il figlio di Quinn, che aveva causato l'ennesima crisi tra il fratello e Steffy, scoprirà di essere stato raggirato dal padre che lo ha usato per separare definitivamente la Forrester dall'amato. Sarà a quel punto che dovrà prendere una decisione molto importante, destinata ad avere delle ripercussioni nella vita dei suoi cari.

Beautiful anticipazioni: Steffy chiede a Liam di aspettare

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 18 al 23 settembre, Steffy e Hope saranno protagoniste di un duro diverbio dopo la scoperta del fidanzamento. La Logan, infatti, sarà ben lieta di diffondere all'interno della famiglia la notizia del lieto evento e ben presto si troverà faccia a faccia proprio con la rivale. Ne conseguirà uno scontro durante il quale l'una esprimerà il suo negativo punto di vista sul comportamento dell'altra. Poco dopo, sarà lo stesso Liam a confermare all'ex moglie il suo desiderio di convolare a giuste nozze velocemente. Le sue parole spingeranno Steffy ad un'ultima richiesta: non affrettare i tempi e attendere almeno la nascita della bambina che lei porta in grembo.

Le intenzioni di Hope, però, saranno ben diverse soprattutto dopo avere annunciato a Brooke la lieta notizia. Quest'ultima inviterà la figlia ad avviare subito i preparativi per la cerimonia poiché lei e Liam hanno aspettato fin troppo a lungo di coronare il loro sogno d'amore. Nel frattempo, Liam chiederà a Wyatt di fargli da testimone, ringraziandolo per la sincerità dimostrata nei suoi confronti.

Trame: Wyatt scopre le menzogne del padre

Mentre i preparativi del matrimonio entreranno nel vivo, Justin cercherà di convincere Bill a non proseguire oltre con i suoi intrighi. Le anticipazioni di Beautiful della settimana rivelano che le parole dell'avvocato purtroppo non daranno esito dato che il magnate resterà fermo nelle sue intenzioni di separare Liam da Steffy.

Sarà proprio questo aspro confronto ad essere ascoltato per caso da Wyatt. Il figlio di Quinn scoprirà in pochi istanti di essere stato raggirato dal padre, che lo ha usato per ottenere i suoi loschi scopi. Sconvolto per essere diventato una pedina del capofamiglia, si confronterà con lui minacciando di rivelare al fratello tutta la verità. Bill, a sua volta, spiegherà le ragioni del suo gesto e cercherà di 'comprare' il silenzio del figlio, regalandogli un auto di lusso. Wyatt vivrà una fase di forte dubbio, consapevole di non poter tenere per sé un simile segreto.