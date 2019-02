Annuncio

Chiara Ferragni ha fatto un nuovo tatuaggio. La fashion blogger italiana più famosa del pianeta, da sempre attenta a condividere ogni particolare della sua vita con fans e followers, ha pubblicato su Instagram una foto della sua mano in cui si può vedere il suo ventisettesimo tatuaggio, come da lei specificato. A chi è dedicato? Ovviamente a suo figlio Leone.

Nuovo tatuaggio per Chiara Ferragni, è dedicato a suo figlio Leone

Per Chiara Ferragni questo è il ventisettesimo tatuaggio. Non si direbbe guardandola, ma la bella fashion blogger non stravolge la sua immagine optando per disegni piccoli e delicati, come per quest'ultimo. Il nuovo tatuaggio è dedicato a suo figlio Leone e raffigura proprio lui, appoggiato a braccia incrociate sul dorso della sua mano con il volto leggermente inclinato e sorridente.

Ad incorniciare il tutto un paio di ali, volte a simboleggiarne un angioletto. Il tatuaggio ha parvenze naturali, è stato infatti lavorato su una foto reale del fanciullo, come si può notare dalla foto postata su Instagram dalla stessa Chiara Ferragni. La didascalia recita: "Il mio angioletto Leo è sulla mia mano adesso. Questo è il mio 27esimo tatuaggio, ci credete?"

Leone, perché proprio questo nome?

Leone, il figlio di Chiara Ferragni avuto con suo marito Federico, in arte Fedez, ha quasi un anno. Il perché di questo nome così particolare? E' stata proprio la Ferragni a rivelarlo in un'intervista. I due genitori hanno scelto questo nome perché Chiara era letteralmente innamorata del cartone animato Disney "Il Re Leone".

Il nome le piaceva molto, per non parlare del diminutivo "Leo". Inoltre, rima ancora di conoscere Federico, l'influencer fece un altro tatuaggio, forse premonitore, chi lo sa: due leoni, a simboleggiare l'unione della famiglia.

Fedez non era d'accordo con la scelta del nome

Chiara Ferragni e Fedez non sono stati sempre d'accordo sulla scelta del nome da dare a loro figlio, ma anzi, in un primo momento ci sono stati anche dei diverbi. Il cantante all'inizio non era per niente felice della scelta. Poi un giorno la svolta: Fedez stava giocando con il libro dei nomi insieme a Mika e Manuel Agnelli, due suoi ex colleghi ai tempi di The Voice e fu proprio il nome "Leone" a fare la sua comparsa. A quel punto il rapper non poteva più sottrarsi alla scelta.

Chiara Ferragni e Fedez capirono che quello era il nome giusto per il loro amato figlioletto.